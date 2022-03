Per una fuga romantica non servono motivi ma solamente delle destinazioni idonee. Scopriamo le migliori ora che la primavera si avvicina.

In una coppia è risaputo, bisogna staccare e ritagliarsi ogni tanto e regalarsi una fuga romantica. È l’unico modo non solo per tenere vivo il rapporto ma anche per spezzare dalla routine di tutti i giorni. Se non abbiamo troppe idee su dove portare la nostra dolce metà, invece di scervellarsi troppo, l’ideale è di affidarsi a dei pratici consigli.

Prima di spendere del denaro per i soliti regali, la cosa migliore che possiamo fare per stupire il nostro partner è organizzare una gita romantica. Scopriamo insieme le destinazioni che più fanno al caso nostro.

Ebbene sì, esistono delle destinazioni perfette per tutti gli innamorati che vogliono passare una giornata indimenticabile. E l’Italia vi sorprenderà con i tante destinazioni per una fuga romantica.

Fuga romantica nel luogo perfetto: ecco le destinazioni che vi conquisteranno

Non servono tanti motivi per ritagliarsi un week-end all’insegna dell’amore. Non ci vuole poi tanto per fare un regalo che esuli il solito acquisto banale, il miglior dono che potete fare al vostro compagno è sicuramente un’esperienza insieme: ecco perchè la fuga romantica è il regalo perfetto per stupire la nostra dolce metà.

Trentino

Toscana

Lago di Garda

Verona

Trentino: atmosfere e tour gastronomici

Canale di Tenno: il Trentino alto Adige è una di quelle regioni che ingloba un’ambientazione ricca di bellezze naturali. Dalle caratteristiche vallate ai piccoli e deliziosi borghi romantici caratterizzati da abitazioni di pietra, cortili e fienili antichi. Ogni angolo di questa regione offre delle vere e proprie ricette rustiche che non aspettano altro di essere scovate ed assaggiate. Niente male per un viaggio all’insegna del romanticismo. Consigliamo di iniziare da Canale di Tenno. Questo è un antico borgo medievale situato sopra un colle che si sporge sul Lago di Tenno e proprio in questa zona si possono trovare diversi prodotti tipici, uno tra tutti la famosa carne salada coi fasoi .

Rango: una chiara dimostrazione delle eccellenze dell'architettura alpina, in zona è praticamente obbligatorio degustare un dolce tipico: la torta di noci del Bleggio. Invece spostandoci nella località che affianca il Lago di Idro possiamo visitare Bondone, un piccolo e antichissimo paese di carbonai. È caratterizzato da una serie di affreschi che si trovano proprio sulle facciate delle case. Per quanto riguarda le ricette tipiche, qui abbiamo la polenta carbonera, un classico della regione. Niente di meglio per una gita intima all'insegna di paesaggi dal sapore genuino e da squisitezze da provare.

Toscana: tra il tufo e atmosfere romantiche

Saturnia : è proprio qui che potremmo dedicarci alle atmosfere intime e alle attrazioni culturali. Per esempio per un fine settimana dedicato all’amore, un classico è Saturnia , proprio dentro il parco archeologico troviamo un borgo di origini etrusche e romane, arricchito da una serie di cascate di acqua termale, non c’è regalo più rilassante da fare al vostro amato.

: è proprio qui che potremmo dedicarci alle atmosfere intime e alle attrazioni culturali. Per esempio per un fine settimana dedicato all’amore, un classico è , proprio dentro il parco archeologico troviamo un borgo di origini etrusche e romane, arricchito da una serie di cascate di acqua termale, non c’è regalo più rilassante da fare al vostro amato. Sovana : situata proprio all’interno della zona del tufo, ritroveremo un centro etrusco, borgo medievale, rinascimentale. Il nome può anticiparci qualcosa: la peculiarità di questo paese sono le case scolpite proprio nel tufo, oltre che le tradizionali botteghe che ancora oggi lavorano manufatti in ceramica. Si consiglia di visitare la fortezza rinascimentale e il parco archeologiche con le necropoli nella roccia, non c’è nulla di più suggestivo.

: situata proprio all’interno della zona del tufo, ritroveremo un centro etrusco, borgo medievale, rinascimentale. Il nome può anticiparci qualcosa: la peculiarità di questo paese sono le case scolpite proprio nel tufo, oltre che le tradizionali botteghe che ancora oggi lavorano manufatti in ceramica. Si consiglia di visitare la fortezza rinascimentale e il parco archeologiche con le necropoli nella roccia, non c’è nulla di più suggestivo. Pitigliano: un paese che si trova proprio sopra una rupe, anche lei è scavata nel tufo. Uno scenario romantico e da film. Oltre alle atmosfere, Pitigliano ha al suo interno una buona fetta di bellezze storiche: dagli insediamenti preistorici, tombe etrusche fino a testimonianze del’antica roma. Presenti sono dei vicoli appartenenti al ghetto ebraico, da qui il nome di Piccola Gerusalemme.