L’albero di Natale più grande del mondo…si trova in Italia!

Volete vedere l’albero di Natale più grande del mondo? Vi basta girare per l’Italia e andare a Gubbio. Ecco dove si trova.

Natale sta arrivando e tutti gli amanti di questo periodo vogliono vedere gli alberi di Natale più belli che ci sono in giro. Ma il più grande del mondo ce l’abbiamo noi, in Italia, in una cittadina meravigliosa.

No, non si trova a Roma o a Milano, ma a Gubbio, piccolo borgo umbro che a Natale diventa davvero stupendo. Scopriamo di più sull’albero di Natale più grande del mondo.

L’albero di Natale più grande del mondo si trova a Gubbio

Dal 7 dicembre al 9 gennaio, il borgo di Gubbio, in Umbria, ospita il più grande albero di Natale del mondo. Con una base di 450 metri e un’altezza di 750 metri, l’albero di Natale di Gubbio è entrato anche nel Guinness dei primati come l’albero di Natale più grande del mondo. Questo magico albero è costituito da oltre 700 corpi luminosi, posizionati lungo le pendici del monte Ingino, che sovrasta la città di Gubbio.

Come da tradizione, l‘accensione dell’Albero avviene ogni anno il 7 dicembre alle 18,30 da Piazza Gramsci. Ogni anno un ospite importante è invitato ad accendere le luci: nel 2014 le luci dell’albero sono state accese da Papa Francesco.

L’albero di Natale più grande del mondo è stato acceso la rima volta nel 1981. Le radici affondano nelle mura del paese, mentre la stella è in cima dove si trova la Basilica di Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio.

Uno spettacolo visibile, addirittura, anche dallo spazio, dove grazie a Gubbio il Natale arriva fino alle stelle più remote. Se vi trovate in Umbria, non potete assolutamente perdere questo albero di Natale.

Cosa fare a Gubbio a Natale

Nei mesi natalizi, Gubbio si trasforma in un vero e proprio borgo di Natale. Oltre all’albero di Natale più grande del mondo, qui sono tantissime le cose da fare, per grandi e piccini.

Fino al 9 gennaio, Gubbio è un vero e proprio villaggio di Natale, chiamato Christmasland, con tanti eventi organizzati dal Comune, pensati apposta per le feste. Per chi ama i mercatini, anche qui ci saranno tanti stand pronti a proporre prodotti tipici e regali da fare. Si può, poi girare per la città grazie al Gubbio Express Christmas, un trenino fantastico che vi porterà in giro per il villaggio natalizio.

Per chi ama i presepi, inoltre, ci sarà una Mostra Internazionale di Arte Presepiale, una collezione unica e preziosa di Presepi molto differenti tra loro.