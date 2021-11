By

Presepi in Riviera 2021: tornano i presepi di sabbia in Romagna. Tutte le informazioni utili.

Tornano quest’anno i bellissimi presepi artistici della Riviera Romagnola, sospesi purtroppo lo scorso anno a causa della pandemia (tranne quello sulle barche di Cesenatico).

Sono i Presepi in Riviera, un percorso da Nord a Sud che comprende diverse città della Romagna affacciate sulla costa, ognuna con il suo presepe caratteristico. Il centro è a Rimini, con il suo grande presepe di sculture in sabbia che ogni anno viene realizzato da artisti italiani e internazionali. Poi ci sono quelli delle località vicine, sempre realizzati in sabbia e infine il presepe di sale di Cervia e il suggestivo presepe sulle barche nel porto canale di Cesenatico. Tutti da visitare nei weekend di dicembre e naturalmente durante le vacanze di Natale.

Un’occasione anche per vedere il mare in inverno, con le sue atmosfere romantiche.

Presepi in Riviera 2021: tornano i presepi di sabbia in Romagna

Torna la magia dei presepi lungo la Rivera Romagnola, con le rappresentazioni della natività realizzate da artisti italiani e internazionali. Sono soprattutto presepi scolpiti nella sabbia, sapientemente lavorata con una base di acqua e colla.

Da Rimini e dintorni fino a Cesenatico e Cervia, avete un itinerario tutto da vedere, che prende il nome di Presepi in Riviera. Le natività sono delle vere e proprie opere d’arte realizzate con sculture di sabbia, come abbiamo detto, ma anche di sale oppure in legno e poste su barche sull’acqua. I presepi della Riviera Romagnola richiamano la tradizione marinara dell’Adriatico.

Il Presepe di Sabbia di Rimini è allestito a Marina Centro, nella spiaggia libera della zona di P.le Boscovich. Si tratta di imponenti scene della natività con i personaggi a grandezza naturale che raffigurano la sacra famiglia nel contesto marinaro della città romagnola e dalla costa adriatica. Il presepe è protetto da un tendone e per visitarlo si paga un biglietto di pochi euro. Tutto intorno è allestito un vero e proprio villaggio natalizio, con giochi per bambini e punto ristoro, dove si trova anche il Mercatino di Natale, in questo caso a ingresso libero. Il Presepe di Sabbia di Rimini aprirà il 7 dicembre e chiuderà il 9 gennaio 2022.

Sopra Rimini, a Torre Pedrera e Bellaria Igea Marina sono allestiti altri presepi di sabbia, sempre sul lungomare, a ingresso libero o a offerta (giorni di apertura e orari aggiornati a breve).

Informazioni sul presepe di Torre Pedrera: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera

L’itinerario dei Presepi in Riviera va da Nord a Sud e tocca sette città costiere della Romagna: Marina di Ravenna, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Bellaria Igea Marina, Torre Pedrera e Rimini.

Per ulteriori informazioni, la Pagina Facebook di Presepi in Riviera: www.facebook.com/PresepinRiviera

Presepe della Marineria di Cesenatico

Questo presepe, allestito su barche tradizionali nel porto canale di Cesenatico che fu disegnato da Leonardo Da Vinci, è uno dei più caratteristici d’Italia. La I personaggi del presepe sono collocati su barche .

Passeggiando sulle banchine, i visitatori possono ammirare questo singolare e straordinario presepe sulle barche disposte lungo il canale. Uno scenario incantevole, che rimanda a una tradizione antica e che diventa ancora più suggestivo al tramonto, quando il presepe è illuminato dalle luci sulle barche mentre a terra brillano le luminarie natalizie.

Ulteriori informazioni sul sito web del Comune di Cesenatico e su Facebook: https://visitcesenatico.it/inizia-da-qui/ – www.facebook.com/visitcesenatico

