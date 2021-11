Presepi sull’acqua in Piemonte: a Crodo e nella Valle Antigorio. Dove andare e cosa vedere.

Tornano i Presepi sull’acqua di Crodo e della Valle Antigorio, in Piemonte, a nord di Domodossola, vicino al confine con la Svizzera.

Si stratta di un vero e proprio circuito di presepi, allestiti nei piccoli comuni montani della valle. Un percorso di circa 15 chilometri che si arrampica fin sulle montagne, mostrando vari allestimenti della natività su ruscelli o accanto a corsi d’acqua, fontane e lavatoi. Uno scenario davvero suggestivo che di giorno si lascia ammirare per le cime delle Alpi Lepontine, mentre di notte assume tutta la magia delle luminarie natalizie nei borghi di montagna.

Di seguito tutte le informazioni utili sull’apertura dei Presepi sull’acqua e come visitarli.

Presepi sull’acqua in Piemonte: a Crodo e nella Valle Antigorio

Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a circa 16 chilometri a nord di Domodossola, il paese di Crodo, le sue frazioni e altre località della Valle Antigorio, fino all’ingresso della Val Formazza, si animano nel periodo natalizio con i Presepi sull’acqua. Una iniziativa nata dalla creatività degli abitanti della zona che nel tempo è cresciuta fino a diventare un grande evento di portata nazionale.

Nel periodo natalizio i Presepi sull’acqua di Crodo e della Valle Antigorio accolgono visitatori da tutta Italia, che arrivano qui con pullman organizzati.

Sono circa 60 presepi, realizzati da artigiani e artisti locali. Dalle natività più piccole, intime e semplici si passa ai grandi presepi realizzati in legno e pietra, con i materiali naturali della zona. Si chiamano Presepi sull’acqua perché hanno tutti come tema comune l’acqua. Infatti, sono allestiti attorno e sopra ruscelli e piccole cascate, lavatoi e fontane. Ognuno con le sue caratteristiche.

Il percorso dei presepi si snoda per circa 15 chilometri, tra il paese di Crodo, le sue frazioni e altre località vicine. La visita è anche un modo per scoprire un territorio ricco di fascino e le sue meraviglie naturali, con una grande varietà nel paesaggio anche per le diverse altitudini. Dai 525 metri sul livello del mare di Crodo si sale fino ai 1217 metri dell’Alpe Foppiano.

L’itinerario, sempre fruibile sia di giorno che di sera, attraversa strade e centri abitati, piccoli agglomerati di case, sentieri, boschi e mulattiere. I presepi si possono visitare con escursioni a piedi e sono anche raggiungibili in auto e pullman (in questo caso con alcune limitazioni nel percorso).

Per visitare i Presepi sull’acqua, essendo all’aperto, non è richiesto il Green pass. Richiesto solo in caso di visite ed escursioni guidate.

I Presepi sull’acqua saranno aperti dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Il percorso dei presepi

Il percorso di 15 chilometri dei Presepi sull’acqua parte dalla Valle Antigorio, attraversata dal fiume Toce e dalla Strada Statale 659, all’ingresso del paese di Crodo e sale per strade e sentieri sulle montagne circostanti.

La prima tappa è nel piccolo centro abitato di Rencio Inferiore (406 metri di quota), frazione di Crodo, dove i visitatori sono accolti dal primo presepe sull’acqua. Poi si prosegue per le frazioni di Al Piano Viceno e Superiore, Molinetto, Vegno e Bagni (tutte lungo la Strada Statale 659 in circa 3 chilometri) e poi Emo, centro abitato a poca distanza dalla strada principale.

Si passa quindi ai presepi allestiti nel centro di Crodo, da visitare insieme al paese, con la parte più antica che sorge intorno a piazza Pretura.

Quindi si sale alle frazioni sulle montagne circostanti. A Ovest, prendete la Provinciale 73, strada panoramica alle pendici del Monte Cistella, che vi porterà fino alla frazione di Mozzio (850 metri), con tanti presepi allestiti lungo il percorso tra le fontane e i lavatoi, come quello del Santuario di Smeglio. Al centro di Mozzio troverete altri presepi.

Salendo a Nord, sempre lungo la Provinciale 73, per un altro chilometro e mezzo, incontrerete il centro abitato di Viceno (895 metri), con altri presepi da vedere in questo bel borgo di montagna.

Da Viceno salite ancora sul versante occidentale della montagna, prendendo la strada comunale che porta alla frazione di Foppiano, il punto più alto dei Presepi sull’acqua, a 1217 metri di quota.

Da Foppiano si torna indietro a Viceno e dal borgo si riprende la Provinciale 73, ancora verso Nord, questa volta scendendo a valle in direzione di Cravegna. Qui e nelle località di Campieno e Fariolo sono da visitare almeno altri dodici presepi.

Dal centro abitato di Cravegna si riprende la Provinciale 73, lungo il costone della montagna, per scendere di nuovo nella Valle Antigorio fino a Crodo. Lungo il percorso fermatevi a visitare l’Oratorio della Madonna della Neve. Ritornando sulla Statale 569, in direzione Sud, sono da vedere i presepi di Verampio (520 metri), dove si trova anche la centrale idroelettrica Ettore Conti di Piero Portaluppi.

Arrivati alla frazione di Braccio, visitate l’Oratorio di San Giuseppee sul fiume Toce, insieme ai presepi della zona. Quindi, l’itinerario prosegue verso i presepi allestiti sulle montagne a Est della Valle Antigorio. Attraversate il fiume Toce e salite per circa 3 chilometri fino a Maglioggio (685 metri) e poi salite ancora fino a Cruppo. Qui potrete ammirare i presepi tra caratteristiche case di montagna in pietra e con una vista mozzafiato sulla vallata sottostante e le montagne circostanti.

Queste indicazioni sono per il percorso in automobile. Potete seguire anche l’itinerario a piedi, tagliando per i sentieri che si arrampicano sulle montagne e attraversano i boschi. Il percorso stradale può essere fatto anche in autobus, ma prestando attenzione alle vie più strette e impervie e soprattutto al centro abitato di Mozzio, con le case a filo della strada.

La visita ai Presepi sull’acqua è gratuita. Sono a pagamento le visite guidate, che prevedono gli spostamenti su minibus.

Si organizzano un tour al mattino (visita ai Presepi sull’acqua di Cravegna, Mozzio, Viceno e Foppiano) e uno al pomeriggio (visita ai Presepi sull’acqua di Crodo, Verampio e Maglioggio).

Costo escursione di mezza giornata: € 10,00 + € 2,00 minibus

Costo escursione giornata intera: € 15,00 + € 2,00 minibus

Bimbi fino a 3 anni: gratuito Bambini dai 3 ai 12 anni: € 7,00 mezza giornata, €10,00 giornata intera

Per ulteriori informazioni: crodoeventi.it/presepi-sullacqua-2021-la-magia-del-natale-nel-cuore-delle-alpi/info-utili

Sul sito web trovate l’intero itinerario del percorso e potete scaricare la mappa dei sentieri.

Pagina Facebook: www.facebook.com/presepiacqua

Valeria Bellagamba