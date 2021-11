Le città più belle del mondo dove andare a Natale

By

Il Natale è uno dei momenti più magici dell’anno e trascorrerlo in un luogo da sogno è il desiderio di tutti gli amanti di questo periodo. Per questo, elenchiamo le città più belle del mondo dove trascorrere le feste nel modo più fantastico possibile.

Trascorrere il Natale in una meta da cartolina è il sogno di moltissime persone, un desiderio realizzabile in molti luoghi del mondo. In questo articolo, infatti, elencheremo quali sono secondo noi le città più belle del mondo dove passare le festività, vivendo momenti da fiaba.

Tutte queste destinazioni offrono a chi ama il Natale un’esperienza indimenticabile, immergendo tutti i visitatori in un’atmosfera unica e irripetibile. Ecco quali sono le città più belle dove trascorrere il periodo più magico dell’anno.

Le città più belle del mondo dove trascorrere il Natale

Se siete pronti a organizzare le vacanze di Natale nelle città più belle e magiche del periodo, ecco un elenco che fa per voi, con le città più belle del mondo dove trascorrere le feste insieme ai vostri cari, al vostro partner o ai vostri amici.

Se amate il Natale, non potrete fare a meno di visitare uno di questi luoghi, lo spirito natalizio è garantito. Pronti a partire?

New York City, la metropoli del Natale

Nel nostro immaginario, soprattutto per chi ama film e serie tv, New York City è la città del Natale per eccellenza, un luogo magico, pieno di luci e eventi festivi.

Se siete amanti delle grandi città e delle feste in grande, New York City è quello che fa per voi. Nel periodo natalizio, la Grande Mela è un tripudio di luci, negozi addobbati nella maniera più sfarzosa possibile, piste di ghiaccio e alberi di Natale maestosi.

Inoltre, durante il periodo natalizio, sono tantissime le attività da fare, organizzate in ogni quartiere della città.

Praga, un Natale da fiaba

Torniamo in Europa, a Praga, famosa per la sua magnifica architettura gotica e le tradizioni folcloristiche uniche. A Natale, Praga si trasforma e diventa ancora più bella, un luogo da fiaba, dove immergersi completamente.

Si parte dai famosi mercatini di Natale, con baite di legno splendidamente decorate, piene di prelibatezze festive, tra cui meravigliosi articoli da regalo e ornamenti artigianali, oltre al cibo locale come prosciutti allo spiedo e trdelnik, un dolce tradizionale caldo ricoperto di zucchero.

Inoltre, nella Piazza della Città Vecchia ogni anno viene allestita la natività, con capre, asini e pecore, con bellissime luci che rendono l’atmosfera ancora più bella e magica.

Tallin, lo spirito natalizio in Estonia

La capitale estone Tallin è famosa per il suo meraviglioso spirito natalizio, con il suo centro storico medievale che si riempie di neve e le lanterne accese dopo il tramonto, che illuminano le piccole strade fatte di ciottoli.

Pensate che il primo albero di Natale del mondo fu realizzato proprio qui, nel 1441, e ancora oggi le tradizioni natalizie della città includono l’accensione del leggendario albero nella Piazza del Municipio.

Il famoso albero è circondato da piccole casette, che vendono prodotti tipici e artigianali del luogo. Da non perdere, la pista di pattinaggio e il bellissimo Villaggio di Natale dell’Estonian Open Air Museum, un vero e proprio pilastro delle festività natalizie.

Norimberga, il Natale in Germania

Norimberga è una piccola cittadina della Germania molto folkloristica e fiabesca, dove il Natale è una festa molto sentita.

Il mercatino di Natale di Norimberga in Germania è famosissimo, attira oltre due milioni di visitatori ogni anno, grazie ai suoi 200 venditori selezionati. Qui si allestiscono meravigliosi stand e bancarelle, che competono per il premio Most Beautiful Staff Design.

Tra l’aroma del vin brulè e il profumo del pan di zenzero, l’atmosfera natalizia vi riempirà di gioia e magari sarà ancora più bello con una lieve nevicata. Inoltre, i bambini adoreranno il Museo del giocattolo e la magnifica giostra a due livelli, completa di renne e slitte di Babbo Natale.

Strasburgo, la città più bella del mondo per le feste

Una delle città più belle da vedere a Natale in Europa è, sicuramente, Strasburgo. In questa meta della Francia il Natale è la festa più attesa dell’anno, infatti il paese viene letteralmente trasformato in una fiaba natalizia.

In città, nascono nel periodo tra novembre e dicembre diversi villaggi a tema, dove assaggiare prodotti tipici, trovare regali particolari e artigianali e partecipare a eventi culturali, concerti, organizzati per tutto il periodo di Natale.

Polo Nord in Alaska, una delle città più belle del mondo a Natale

Il Polo Nord in Alaska è la città più natalizia degli Stati Uniti, dove il Natale è sentito per 365 giorni l’anno per le 2.200 persone che lo abitano.

Tutto ricorda le festività natalizie, dai palazzi alle strade, chiamate con nomi tipo Kris Kringle Drive, Mistletoe Lane o Santa Clause Lane e si può anche alloggiare al Santaland RV Park.

A dicembre, il Polo Nord si anima grazie al concorso annuale Christmas In Ice, che attira scultori di ghiaccio da tutto il mondo. Naturalmente, questo è anche il luogo giusto per spedire le cartoline dal codice postale ufficiale di Babbo Natale, in modo che amici e parenti ricevano la posta con timbro postale dal Polo Nord, in Alaska.