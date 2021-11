By

Se siete in cerca di una meta fantastica per trascorrere il Natale 2021, Strasburgo è la città per eccellenza, denominata anche capitale delle festività. Scopriamo insieme perché é così speciale e cosa c’è da fare durante le feste natalizie.

La Francia sa bene come festeggiare il Natale 2021, soprattutto in alcune città, come Strasburgo, uno dei luoghi più belli dove trascorrere le feste se amate davvero la magia natalizia.

Chiamata anche la Capitale del Natale, questa città offre moltissime attrazioni per chi vuole vivere le feste in un’atmosfera da film, unica e inimitabile. Vi raccontiamo cosa c’è da fare e tutto quello che c’è da sapere su Strasburgo durante le feste.

Strasburgo, la Capitale del Natale

Strasburgo si trova nella regione francese dell’Alsazia, proprio accanto al confine tedesco. È una delle città più grandi della Francia, con un ricco passato storico e oggi piena di studenti di tutto il mondo.

Se volete passare il Natale 2021 in una cittadina folkloristica, Strasburgo è quello che fa per voi. Molto famosa per questo periodo, soprattutto perché ospita anche i mercatini di Natale più antichi del mondo, risalenti al 1570.

Strasburgo è una città fantastica per un viaggio durante le festività natalizie, scopriamo nello specifico perché e cosa c’è da fare.

Cosa fare a Strasburgo durante le feste

Se siete degli inguaribili romantici e amanti di tutto quello che significa il Natale, Strasburgo vi stupirà con la sua atmosfera da fiaba, sotto le luci natalizie che troverete in ogni angolo della città.

Con l’avvicinarsi del Natale, Strasburgo viene addobbata con tantissime decorazioni, infatti la stagione inizierà il prossimo 26 novembre. Alla fine del pomeriggio, quando cala la notte, la magia inizia a sentirsi in tutta la città. Migliaia di luci e decorazioni natalizie scintillano, per creare un’atmosfera affascinante nella capitale alsaziana.

Come anticipato, una delle attrazioni natalizie per eccellenza è il mercatino più antico d’Europa. Il mercatino di Natale di Strasburgo fa parte della vita della città sin dal Medioevo. Nel 2021 festeggia il suo 452° anno, diventando così il mercatino di Natale più antico di Francia e uno dei più antichi d’Europa.

In questi stand si scoprono secoli di tradizione, con prodotti tipici del luogo, oggetti di artigianato locale e tantissime chicche che solo qui potrete trovare. Il Mercatino di Natale di Strasburgo ha davvero qualcosa per tutti, grazie ai 4 temi che seguono gli stand. Si può fare un servizio fotografico con l’albero di Natale alto 30 metri, fare acquisti sui gradini della Cattedrale di Strasburgo o trovare prodotti di provenienza locale. Insomma, Strasburgo offre davvero tutto ciò che è perfetto per Natale.

Infine, i festeggiamenti principali si svolgono presso il cuore pulsante del Natale: a Place Kléber. Qui viene addobbato il grande albero di Natale e ci sono decine di bancarelle del mercato.

Con i suoi mercatini, le decorazioni, l’albero gigante e le case a graticcio, Strasburgo a Natale sembra uscita da una fiaba. Bere vin chaud girando per le strade acciottolate illuminate da luci scintillanti, vi trasporterà in un altro universo. L’aria profuma di panpepato e spezie, le persone sono sempre felici, tutte insieme per festeggiare il Natale in questa capitale europea.

Pronti a partire?

Se avete voglia di conoscere altri luoghi perfetti per Natale 2021 ecco il nostro articolo: Le città più belle del mondo dove andare a Natale