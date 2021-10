Le ultime offerte daWizz Air: i voli low cost da prenotare subito. Tutte le ultime occasioni.

Arrivano nuove offerte dalle compagnie aeree low cost, le ultime che vi segnaliamo sono da Wizz Air, la società ungherese che è cresciuta collegando l’Europa orientale a quella occidentale, affermandosi velocemente nel mercato dei voli low cost ed espandendo le sue attività anche in Italia.

Nel nostro Paese, Wizz Air ha aperto la sua sesta base a Napoli a giugno e ai primi di ottobre ha annunciato anche l’apertura della settima base all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Scopriamo, intanto, le ultime offerte sui voli.

Ultime offerte Wizz Air: i voli low cost da prenotare subito

Se state programmando di viaggiare in Italia o all’estero, dovete tenere d’occhio le proposte della compagnia Wizz Air. La low cost, infatti, ha lanciato nuove offerte di voli a partire da 9,99 euro. Occasioni imperdibili da prenotare subito.

Per volare in Italia segnaliamo i voli da Palermo a Verona, e ritorno, da 9,99 euro.Allo stesso prezzo trovate anche i voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretti a Odessa, in Ucraina.

Voli a prezzi un po’ superiori ma comunque molto convenienti sono disponibili dall’aeroporto di Roma Fiumicino a 17,18 euro per Catania e a 17,98 euro per Budapest, Vienna e ; per viaggiare a novembre. Mentre a 19,98 euro, sempre da Roma, sono in offerta i voli per Londra (Luton) e Nizza.

Sempre per viaggiare in Italia, trovate voli in offerta da Milano Linate a 19,98 euro per Bari e a 29,98 euro per Napoli. Altre offerte dall’aeroporto di Milano Malpensa sono invece per Catania e Lamezia terme a 17,18 euro, Napoli a 17,58 euro, Vienna a 17,98 euro e Atene, Budapest, Corfù, Tenerife, Fuerteventura e Londra a 19,98 euro.

Segnaliamo anche le offerte da Milano Bergamo a 17,18 euro per Timisoara, 17,98 euro per Sofia, a 19,98 euro per Katowice, Bucarest H. Coanda e Varsavia Chopin.

Voli Wizz Air in offerta da Napoli per Milano Malpensa a 17,58 euro, per Budapest e Torino a 19,98 euro. Anche un volo diretto a Vienna da 27,98 euro.

Tutte queste offerte sono per volare a novembre 2021.

Nuova base di Venezia

Wizz Air ha annunciato l’apertura di una nuova base in Italia, all‘aeroporto di Venezia Marco Polo. Sarà la settima base nel nostro Paese, dopo quelle di Napoli, Palermo, le precedenti ad aprire nel 2021, Bari, Catania, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Al Marco Polo di Venezia saranno stanziati due aeromobili Airbus A321neo e saranno aperte 4 nuove rotte nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 Paesi. Le nuove rotte saranno dirette a: Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el Sheikh.

L’apertura della nuova base e delle nuove rotte creerà nuovi posti di lavoro: 70 diretti e fino a 800 nell’indotto.

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha iniziato a operare in Italia dal 2004. Finora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e per l’Italia sulle sue oltre 200 rotte. Negli ultimi anni ha visto ha visto crescere anche il suo successo tra i passeggeri europei, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019.

