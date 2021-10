Compagnia aerea low cost leader in Europa: ecco la compagnia vincitrice. Il riconoscimento prestigioso.

Arrivano i riconoscimenti di fine anno per località turistiche, mete da sogno, aeroporti e compagnie aree. Ai prestigiosi World Travel Awards 2021 è stato assegnato il titolo di Compagnia aerea low cost leader in Europa, la compagnia premiata è Volotea.

Per la low cost spagnola è un periodo d’oro. Dopo la ripresa dei viaggi e dei voli con le riaperture di inizio estate, Volotea si è aggiudicata i voli in continuità territoriale con la Sardegna, prendendo il posto che un tempo era di Alitalia e sbaragliando la concorrenza della nuova compagnia Ita.

Compagnia aerea low cost leader in Europa: la vincitrice

Venerdì 22 ottobre sono stati annunciati i vincitori dei World Travel Awards 2021 in Europa. Chiamati anche gli “Oscar del turismo”, questi riconoscimenti sono stati creati nel 1993 e premiano le migliori destinazioni di viaggio e le eccellenze nei servizi legati al mondo del turismo, dagli hotel alle compagnie aree.

Riguardo al trasporto aereo, il riconoscimento di Compagnia aerea low cost leader in Europa, Europe’s Leading Low-Cost Airline 2021, è andato a Volotea. Per la compagnia aerea spagnola si trattava della prima partecipazione alla categoria dei World Travel Awards ed è stato un debutto con il botto, direttamente al primo posto.

Grande soddisfazione è stata espressa da Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea: “Siamo molto soddisfatti di aver vinto nel settore low cost contro una concorrenza così ampia. È un importante riconoscimento per ciò che facciamo, conferitoci dal nostro stesso settore. Fin dall’inizio, siamo riusciti a mixare tariffe competitive a basso costo con una piacevole esperienza di volo per i nostri clienti”. “Il fatto che tante persone, tra cui clienti e professionisti del settore, abbiano votato per farci occupare una posizione leader in Europa – ha continuato Muñoz – è il risultato del duro lavoro e dell’impegno del personale Volotea in tutte le nostre basi europee. Questo premio appartiene soprattutto a loro; è un riconoscimento per come ci siamo distinti nel rispondere alle esigenze dei nostri clienti”, ha concluso il presidente di Volotea.

Le altre compagnie in classifica

Le altre compagnie aree nominate per la categoria Europe’s Leading Low-Cost Airline 2021 dei World Travel Awards 2021, in ordine alfabetico:

Aer Lingus

easyJet

Jet2.com

Norwegian

Ryanair

Vueling

Volotea

La compagnia aerea low cost spagnola Volotea è operativa dal 2011 e viaggia i 15 Paesi e 80 città europee, con 150 rotte e 18 basi in tutta Europa. La compagnia aerea collega le capitali con le città medie. La flotta della compagnia è composta da quaranta Airbus A319 e A320. Dall’anno della sua fondazione, Volotea ha trasportato più di 35 milioni di passeggeri.

Nel 2017, Volotea era stata già premiata come Miglior compagnia aerea low-cost d’Europa ai Traveller’s Choice Awards di TripAdvisor.

