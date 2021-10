Ryanair offerte per mercatini di Natale: tutte le occasioni da cogliere. I voli low cost da prenotare.

Ci siamo, con l’avvicinarsi della fine di ottobre e la Festa di Ognissanti comincia a fare capolino anche l’atmosfera del Natale. Le giornate che si accorciano, il freddo, le foglie che si tingono di arancio e rosso, i primi panettoni e pandori già sugli scaffali dei supermercati. Il Natale ci offre un’atmosfera calda, gioiosa e familiare che ci aiuta ad affrontare l’inverno.

Una delle maggiori attrazioni natalizie che negli ultimi anni sono diventate popolarissime sono i tradizionali mercatini. I primi sono nati in Germania, si sono diffusi a tutto il Centro e Nord Europa, e sulle nostre Alpi. Negli ultimi 20-30 anni la tradizione si è affermata, con mercatini in tutta Italia.

In vista della stagione dei mercatini di Natale, che aprono a fine novembre, si organizzano viaggi e gite organizzate. Ryanair propone voli in offerta per raggiungere le principali località in Europa dove si tengono mercatini natalizi. Occasioni da prendere subito.

Leggi anche –> Offerte Ryanair per Halloween: occasioni low cost per l’Europa

Ryanair offerte per mercatini di Natale: tutte le occasioni

La compagnia low cost Ryanair lancia nuove imperdibili offerte su suoi voli, questa volta per viaggiare in Europa, nelle città dei mercatini natalizi. La stagione dei mercatini, infatti, sta per cominciare, le prime aperture sono previste tra circa in mese, a fine novembre, con l’inizio del periodo dell’Avvento.

Per gli italiani, il periodo migliore per visitare i mercatini natalizi è il Ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre. La festività quest’anno cade in mezzo alla settimana, di mercoledì. Per qualcuno ci sarà la possibilità di allungare il primo weekend di dicembre, con due giorni di ferie, soprattutto per i milanesi che hanno un giorno aggiuntivo di festa, il 7 dicembre, Sant’Ambrogio. Altri, invece, potranno invece prendere due giorni di ferie il giovedì e il venerdì dopo l’8 dicembre.

Insomma, le occasioni non mancano e grazie al ponte si può prenotare un viaggio a prezzo scontato per una bella città europea e il suo tradizionale mercatino di Natale.

Leggi anche –> Offerte in agriturismo per l’autunno e il Ponte di Ognissanti

Ryanair mette a disposizione voli scontati per le città dei mercatini, con partenze dai principali aeroporti italiani serviti dalla compagnia aerea. Le offerte sono segnalate con tariffe che partono da 16,99 euro a tratta. Come accade quasi sempre con Ryanair, tuttavia, ci sono diversi voli in offerta a prezzi ancora più bassi. Un motivo in più per approfittarne.

I voli in offerta

Ecco i voli offerti da Ryanair a prezzi scontati in partenza dagli aeroporti italiani e diretti nelle città europee dei mercatini natalizi.

Dall’aeroporto di Ancona partono due voli in offerta: uno per Cracovia da 7,99 euro e uno per Bruxelles (Charleroi) da 9,99 euro.

Da Bari parte un volo per Varsavia (Modlin) da 7,99 euro.

Numerosi in voli in offerta in partenza dallo scalo di Bologna: i voli da 4,99 euro per Bratislava, Bucarest (Otopeni), Katowice, Oradea e Sibiu; i voli da 7,99 euro per Billund (Danimarca), Breslavia, Cracovia, Varsavia (Modlin) e Vienna. Poi i voli da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi), Budapest, Colonia e Norimberga. Un volo da 12,99 euro per Berlino Brandeburgo e uno da 14,24 euro per Praga.

Tra le offerte da Milano Bergamo, segnaliamo: i voli da 4,99 euro per Bratislava, Oradea e Timisoara. Un volo da 7,24 euro per Vienna. Quindi i voli da 7,99 euro per Billund, Breslavia, Bucarest (Otopeni), Göteborg Landvetter, Katowice, Lussemburgo e Oslo (Torp). In offerta un volo da 8,74 euro per Danzica e uno a 9,74 euro per Düsseldorf (Weeze). Poi i voli da 9,99 euro per Budapest, Colonia, Cracovia, Francoforte (Main), Poznan, Riga, Varsavia (Modlin) e Vilnius.

Da Milano Malpensa sono in offerta i seguenti voli: da 4,99 euro per Bucarest (Otopeni) e Sibiu; uno da 6,24 euro per Vienna e due da 7,99 euro per Aarhus (Danimarca) e Kaunas (Lituania). Quini di voli da 9,99 euro per Berlino Brandeburgo e Bruxelles Zaventem.

Dall’aeroporto di Pescara partono voli da 4,99 euro per Bucarest (Otopeni) e da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi) e Francoforte (Hahn).

Dall’aeroporto di Pisa partono i voli scontati a da 4,99 euro per Bucarest (Otopeni) e da 7,99 euro per Breslavia e Bruxelles (Charleroi). Quindi i voli da 9,99 euro per Bruxelles Zaventem e Eindhoven. Infine, due voli da 10 euro per Budapest e Cracovia. Da 12,99 euro per Berlino Brandeburgo.

Dallo scalo di Roma Ciampino i voli scontati sono: da 7,99 euro per Bucarest (Otopeni), Copenaghen e Vienna. Poi i voli da 9,99 euro per Bratislava, Francoforte (Hahn), Riga e Varsavia (Modlin). Un volo da 12,99 euro per Bruxelles (Charleroi) e uno da 14,10 euro per Budapest.

I voli in offerta da Roma Fiumicino sono uno da 7,99 euro per Vienna e uno da 9,99 euro per Bruxelles Zaventem.

Dall’aeroporto di Torino segnaliamo i voli da 7,99 euro per Budapest e Cracovia; da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi) e Copenaghen.

Da Venezia Treviso partono i seguenti voli: a 4,99 euro per Bucarest (Otopeni) e Sibiu; da 7,99 euro per Billund, Budapest, Francoforte (Hahn), Poznan e Varsavia (Modlin). Un volo da 8 euro per Riga e i voli da 9,99 diretti a Bruxelles (Charleroi), Colonia, Eindhoven e Praga. Infine, in offerta a 12,99 euro il volo per Berlino Brandeburgo.

Leggi anche –> Vueling Activities: prenota tour, visite guidate ed esperienze nelle città