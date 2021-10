Previsioni Meteo: in arrivo pioggia e freddo. Ecco quando. Le previsioni del tempo aggiornate.

Addio ottobrata e giornate di tempo soleggiato e mite, sull’Italia è in arrivo una nuova perturbazione, peraltro ampiamente annunciata, che porterà pioggia e freddo. Sta per tornare il clima autunnale sull’Italia.

I primi cambiamenti hanno già iniziato a manifestarsi sulle regioni del Nord-Ovest, dove l’aumento di nubi è accompagnato da piogge locali. Vediamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni con le previsioni dettagliate del tempo.

Sull’Italia è in arrivo una perturbazione generata da un vortice di bassa pressione presente sul Nord Europa. Come segnala 3bmeteo. La perturbazione sarà mitigata dalle correnti atlantiche, più umide e miti, non porterà quel clima più invernale che si sta manifestando sulla Scandinavia. Ad ogni modo, spazzerà via il clima mite e soleggiato di inizio settimana riportando un tempo decisamente più autunnale.

Le temperature scenderanno, anche se su livelli di stagione, e arriveranno pioggia e vento. Il cambiamento del tempo interesserà l’Italia tra giovedì 21 e venerdì 22 ottobre. I primi segnali di peggioramento, tuttavia, sono già arrivati mercoledì 20 ottobre sulle regioni di Nord Ovest e sull’alto Tirreno, con annuvolamenti e prime piogge.

Giovedì 20 ottobre avremo soprattutto piogge, rovesci e temporali al Nord Italia, con possibili precipitazioni locali sulle regioni tirreniche centrali, in estensione a quelle meridionali. Un’ulteriore estensione del maltempo si verificherà venerdì 21 ottobre, quando le piogge raggiungeranno il resto delle regioni centrali e anche la Campania e il Molise.

Il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro Nord. Mentre nella giornata di sabato 23 ottobre si stenderà alle altre regioni del Sud, in particolare sul versante adriatico e quello ionico. Durante il weekend, comunque, è previsto un miglioramento al Nord e gradualmente al Centro. Gli ultimi fenomeni interesseranno ancora il versante adriatico per poi esaurirsi a fine giornata.

Le temperature scenderanno, in particolare nelle zone interessate dalle precipitazioni. Sono, tuttavia, previsti anche delle risalite per effetto del vento garbino, lungo il versante Adriatico.

La situazione meteo in dettaglio



Come abbiamo detto, il vero e proprio cambiamento del tempo si manifesterà sull’Italia nella giornata di giovedì 21 ottobre. Prima al Nord, poi in estensione al Centro e infine al Sud, venerdì 22 ottobre.

Nelle ore del mattino di giovedì 21 ottobre avremo piogge e rovesci sulla Liguria, specialmente di Levante, piogge e rovesci sulla Lombardia e il Triveneto. Maggiormente colpite dalle precipitazioni saranno soprattutto le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane. Meno frequenti saranno le precipitazioni su Piemonte e Emilia Romagna. Ancora rovesci e temporali colpiranno la Liguria tra pomeriggio e sera, ma in esaurimento. Così come sulla Lombardia. Mentre continuerà a piovere sul Triveneto. Maggiori schiarite sono attese sulle regioni di Nord Ovest.

Al Centro Italia, pioverà sull’alta Toscana, con nuvolosità irregolare sul versante tirrenico. Mentre sulla Sardegna il tempo sarà poco nuvoloso. Sul resto delle regioni sono previste schiarite, ma con piogge nella notte sulle Marche settentrionali. Al Sud, il tempo sarà nuvoloso tra Campania e alta Calabria, con possibili fenomeni locali. Nubi sono previsti anche sulla Sicilia occidentale, con possibili deboli piogge locali. Altrove il tempo sarà più stabile, con cieli sereni.

Le temperature diminuiranno leggermente al Nord, tranne in Emilia Romagna, dove aumenteranno. Un lieve calo delle massime è previsto anche sulle regioni tirreniche, mentre aumenteranno sulle altre regioni centrali. Più caldo in Sardegna e sulla Puglia, con punte fino a 25° C. I venti soffieranno moderati da Sud Ovest. Mentre i mari saranno mossi o molto mossi.

Nella giornata di venerdì 22 ottobre, mentre le condizioni meteo miglioreranno al Nord, con l’attenuazione dei fenomeni seguita da schiarite, il maltempo insisterà ancora al Centro Italia. Le ultime precipitazioni si esauriranno su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, seguite da ampie aperture.

Su regioni come Toscana, Umbria e Marche, invece, avremo ancora rovesci e temporali, comunque in esaurimento nel tardo pomeriggio e in serata. Sulle altre regioni del Centro è prevista nuvolosità irregolare, con qualche fenomeno isolato in Abruzzo. Al Sud, rovesci e temporali interesseranno la Campania Mentre su Molise e Puglia settentrionale i fenomeni saranno più sporadici e a carattere locale. Pioverà sulla Sicilia meridionale, mentre sulle altre regioni sono previste maggiori schiarite.

Le temperature scenderanno sul medio Adriatico, mentre saranno stabili o in leggero aumento altrove. Su Puglia e Calabria sono previsti picchi nelle massime fino a 24-25 gradi. venti soffieranno moderati da Sud Ovest. I mari saranno mossi

