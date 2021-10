Capodanno a Londra 2022: fuochi di artificio cancellati anche quest’anno. Le ultime notizie.

Brutta notizia per tutti coloro che pensavano di tornare a Londra per le feste di Natale o di fine anno e assistere alla magia del grande spettacolo dei fuochi di artificio per la notte di Capodanno. Anche quest’anno, infatti, causa pandemia di Covid, lo spettacolo pirotecnico non ci sarà.

Nonostante nel Regno Unito sia tutto aperto e non ci sia più nemmeno l’obbligo di mascherina al chiuso, dalla scorsa estate, il sindaco di Londra ha deciso di annullare i fuochi di artificio di Capodanno per precauzione. La pandemia non è ancora finita e un evento di grande richiamo come lo spettacolo pirotecnico di Capodanno rischia di creare pericolosi assembramenti, difficili da controllare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Capodanno a Londra 2022: fuochi di artificio cancellati anche quest’anno

Per il secondo anno di fila non si terrà lo spettacolo dei fuochi di artificio per Capodanno a Londra. Anche nel 2021, purtroppo, la pandemia di Covid obbliga alla cancellazione di uno degli eventi più attesi nella capitale del Regno Unito.

Nonostante la situazione sia nettamente migliore rispetto a quella di un anno fa, grazie alle vaccinazioni, l’epidemia non è ancora finita. Inoltre, i contagi giornalieri continuano ad essere abbastanza elevati nel Paese, intorno ai 30-40mila. In questo momento, il Regno Unito è il secondo Paese al mondo con più contagi giornalieri registrati, dopo gli Stati Uniti. Le conseguenze non sono troppo gravi, grazie ai vaccini, anche se i morti giornalieri superano i 100 e si avvicinano ai 200. Comunque, la situazione non permette ancora di organizzare un grande evento che raduna decine di migliaia di persone, assembrate lungo le rive del Tamigi.

La decisione sofferta del sindaco di Londra Sadiq Khan è stata pertanto inevitabile: niente fuochi di artificio per Capodanno a Londra nemmeno quest’anno.

“A causa delle incertezze sulla pandemia – si legge in un comunicato dell’ufficio del sindaco di Londra -, il nostro spettacolo della vigilia di Capodanno, celebre nel mondo, non si svolgerà quest’anno sulle rive del Tamigi”. L’amministrazione della città promette comunque di organizzare altre iniziative per celebrare l’arrivo del 2022, in modo da assicurare comunque un grande spettacolo per il Capodanno londinese.

Secondo le indiscrezioni, in programma ci sarebbe l’organizzazione di un concerto con musica dal vivo a Trafalgar Square. Lo spettacolo dovrebbe svolgersi tra mezzanotte e l’una con la piazza ad accesso limitato. Si parla di un pubblico di un massimo di 10.000 spettatori. Nei prossimi giorni dovrebbero uscire maggiori dettagli.