La proposta di un hotel di Rimini: soggiorno gratis se si rinuncia alla privacy. Telecamere in stanza e vacanza gratis

Cosa sareste disposti a fare per avere una vacanza pressoché gratis? Sareste pronti a rinunciare anche alla vostra privacy e a farvi riprendere giorno e notte dalle telecamere? Se la risposta è sì, la proposta di un albergo di Rimini, lo Stupido Hotel, fa al caso vostro.

Il proprietario dell’hotel ha infatti ideato una formula di vacanza in stile Grande Fratello: il soggiorno di cinque giorni costa appena 1 euro a notte, ma si viene ripresi costantemente dalle telecamere. E il tutto è trasmesso in diretta streaming su tutti i social. La proposta è per la prossima estate ed il casting per trovare i partecipanti è già iniziato.

Vacanza a Rimini con telecamere in stanza a 1 euro a notte

Lo Stupido Hotel è un albergo 3 stelle, a Rimini a viale Pomezia, a due passi dal mare e dal parco di Fiabilandia. Un albergo molto apprezzato dai clienti che vanta un punteggio di 9.5 su Booking e un giudizio di eccezionale. Il proprietario dell’hotel Fabio Siva nel preparare la prossima stagione ha ideato qualcosa che finora in un albergo non si era mai visto: telecamere in stanza e diretta streaming.

“Siamo nell’epoca del digitale – ha detto il proprietario alla stampa – Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy”.

Così il quarto piano dell’hotel sarà riservato ai partecipanti di questo soggiorno in diretta streaming. In tre stanze saranno piazzate delle telecamere così come sul corridoio centrale e nella sala loro riservata per la colazione, poi altre telecamere sul terrazzo dove ci sarà una vasca idromassaggio, sdraie e ombrelloni. Di privacy nemmeno a parlarne. “Toglieremo le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori – ha spiegato Siva – per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile”.

La diretta streaming sarà 24 ore su 24 su Twitch, 12 ore su Youtube, 2 su Facebook e poi Instagram. Insomma, una sorta di Grande Fratello in vacanza per 5 giorni. Si stanno ora cercando le coppie che prendano parte a questa sorta di gioco-vacanza.

Perché andare in vacanza a Rimini

La proposta dell’albergatore dello Stupido Hotel delle telecamere in stanza potrebbe rinforzare l’idea di una Rimini trasgressiva. In realtà Rimini è molte cose. E’ certamente una città che sa divertirsi, che offre alcuni dei migliori locali d’Italia dove ballare, che ha eccezionali stabilimenti balneari in cui fare lunghissimi aperitivi e in cui la trasgressione non è un tabù.

Ma Rimini non è solo questo. Anzi è proprio il suo essere tante cose in una a renderla così grandiosa e a farla stare in cima alle mete preferite per l’estate da oltre 70 anni.

Cosa c’è da vedere e fare a Rimini

Rimini è una cittadina che offre vacanze per tutti: dai giovani alla famiglia con bambini alle persone più agèe. Ideale per gli amanti della bici con le sue piste ciclabili e i parchi, ricchissima di monumenti e con un centro storico incantevole.

Numerose le testimonianze storiche del suo passato da colonia romana: l’arco di Augusto uno dei simboli della città è il più importante di tutto il Nord Italia; c’è poi il ponte di Tiberio, il sito archeologico della Domus del Chirurgo.

Cuore della città è piazza dei Tre Martiri dove sorgeva il foro romano. Qui si trova una statua di Giulio Cesare che ricorda che proprio qui l’imperatore pronunciò il famoso discorso con la locuzione ‘alea iacta est’ il dado è tratto dopo aver passato il Rubicone. Sulla piazza si affaccia la torre dell’Orologio risalente al 1500.

Altro punto nevralgico è Piazza Cavour con la fontana della Pigna e più importanti palazzi della città ed espressione dell’architettura medievale: Palazzo dell’Arengo, Palazzo del Podestà e poi il Teatro Comunale di metà 1800.

Simbolo cittadino è poi il Tempio Malatestiano, il Duomo della città, progettato da Leon Battista Alberti e con affreschi di Piero della Francesca e il crocefisso di Giotto.

Caratteristico è il Borgo di San Giuliano, subito dopo il Ponte di Tiberio, un tempo luogo di pescatori e oggi ritrovo della movida. Qui si respira una realtà felliniana – il regista era infatti legato molto a questo posto – ed è il luogo ideale per un aperitivo rilassante prima di immergersi nella scatenata notte di Rimini.

Rimini è un posto dove andare in vacanza perfino d’inverno visti i numerosi eventi che vengono organizzati come il Capodanno Rosa e le attrazioni da vedere come l’Italia in Miniatura o il parco di divertimenti di Mirabilandia.

E quanto siete disposti a pagare per una vacanza a Rimini? Se la privacy è per voi merce di scambio la proposta dello Stupido Hotel con una vacanza gratis sotto gli occhi delle telecamere (e degli spettatori) fa allora per voi.