Citybreak low cost: i voli in offerta da Ryanair. Le occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Da non perdere le nuove offerte di Ryanair per un citybreak low cost in autunno. La compagnia irlandese ha appena lanciato una nuova promozione rivolta a tutti coloro che programmano un viaggio in una capitale o città europea per i prossimi mesi.

Un weekend tra trascorrere in una bella città in Italia, Europa o nei Paesi confinanti con il continente europeo, per visitare musei e monumenti, fare shopping e frequentare i locali alla moda. Dopo un anno e mezzo di pandemia, grazie alle vaccinazioni, al Green pass europeo e agli allentamenti delle restrizioni agli spostamenti è di nuovo possibile viaggiare abbastanza liberamente e in sicurezza.

L’Italia ha abolito la mini quarantena di 5 giorni dal Regno Unito (per chi arriva o rientra). Mentre per entrare nel Regno Unito dall’Italia e da altri Paesi i vaccinati non dovranno fare il tampone prima della partenza. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato che stanno per riaprire i confini ai turisti europei.

Insomma, incrociando le dita, si apre una nuova attesissima stagione di viaggi. Per molti italiani può essere il momento giusto per tornare a viaggiare in autunno, in Italia (dove è chiesto il Green pass anche per i voli nazionali) e nei Paesi vicini.

Non c’è modo migliore di viaggiare in questo periodo che partire per un weekend in una bella città. Scopriamo tutti gli ultimi voli in offerta di Ryanair per un citybreak low cost. Ecco dove andare spendendo pochissimo.

Leggi anche –> Le nuove rotte Ryanair in partenza dall’Italia: i voli in offerta

Citybreak low cost: i voli in offerta da Ryanair

Arriva da Ryanair una nuova imperdibile promozione sui voli low cost per “fughe in città a prezzo ridotto“. Sono i nuovi sconti sui voli Ryanair per viaggiare verso città e capitali in Italia, Europa e nei Paesi limitrofi, questo autunno. Un vero citybreak low cost autunnale da prendere al volo.

I voli sono pubblicizzati con tariffe a partire da 19,99 euro, ma come sempre si trovano numerosi biglietti a prezzi più bassi, questa volta molto inferiori al prezzo generale in offerta, con occasioni davvero convenienti.

L’offerta scade il 29 settembre prossimo ed è valida per viaggiare dal 23 settembre al 30 novembre 2021. L’offerta è soggetta a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Avete ancora qualche giorno per prenotare, ma è bene affrettarsi perché i voli migliori spariscono subito. Grazie a questa promozione potete acquistare il vostro volo scontato per il Ponte del 1° novembre, con la festa di Ognissanti che quest’anno sarà un lunedì. Dunque avrete l’opportunità di un weekend lungo.

Cambio di volo senza spese



Ricordiamo che sui voli Ryanair continua ad applicarsi l’opzione “Zero spese di modifica” che permette di cambiare la prenotazione del volo senza dover pagare penali né supplementi. Al limite è dovuta solo la differenza tariffaria tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo dovesse costare di più.

Va precisato, tuttavia, che le modifiche alla prenotazione devono essere fatte almeno 7 giorni prima della data di partenza. Non sono consentiti, dunque, i cambi dell’ultima ora. A differenza di altre compagnie e acquistando assicurazioni apposite. Informatevi bene sul sito web di Ryanair, nel caso doveste correre il rischio di un cambio troppo ravvicinato alla data di partenza del volo che intendete acquistare.

Tutte le informazioni su termini e condizioni per l’opzione “Zero spese di modifica”: www.ryanair.com/it/it/info-utili/nessuna-penale-per-il-cambio

Le offerte di Ryanair in dettaglio per un citybreak d’autunno

Di seguito vi segnaliamo i migliori voli in offerta da Ryanair per viaggiare a prezzi scontati fino a novembre prossimo nelle città d’Italia, Europa e Paesi limitrofi. Per un citybreak low cost in autunno.

Come sempre, il maggior numero di voli e a prezzi più convenienti parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio. Segnaliamo un volo da 4,99 euro per Comiso e due da 7,99 euro per Bucarest (Otopeni) e Lappeeranta (in Finlandia). Quindi numerosi voli da 9,99 euro diretti a Billund (Danimarca), Bruxelles (Charleroi), Colonia, Dublino, East Midlands (Inghilterra), Edimburgo, Francoforte (Main), Göteborg Landvetter, Lourdes, Lviv (Leopoli, Ucraina), Manchester. Pescara, Poznan, Santander, Trapani, Varsavia (Modlin), Zagabria. Infine, un volo da 10 euro per Tallinn (Estnonia).

Dall’aeroporto di Milano Malpensa partono due voli da 4,99 euro per Alghero e Bari. Poi un volo da 7,99 euro per Comiso e due da 9,99 euro per Barcellona (El Prat) e Dublino. Quindi due voli da 12,99 euro diretti a Kaunas (Lituania) e Valencia. Infine i voli da 14,99 euro per Madrid e Porto.