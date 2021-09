Ecco le nuove rotte Ryanair in partenza dall’Italia: i voli in offerta. Tutte le informazioni utili.

Arrivano nuove rotte di Ryanair in partenza dagli aeroporti italiani. Dunque nuove opportunità di viaggio, accompagnate da nuove offerte. La compagnia low cost irlandese rafforza così la sua presenza in Italia, favorita anche dalle rotte lasciate libere da Alitalia e con la nuova compagnia Ita notevolmente ridimensionata.

I nuovi collegamenti della compagnia low cost più famosa partiranno dagli aeroporti di Milano Bergamo, Milano Malpensa e Roma Ciampino, con voli in tutta Europa.

Fino a mercoledì 15 settembre i nuovi voli saranno in offerta. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Le nuove rotte Ryanair in partenza dall’Italia: i voli in offerta

Se state programmando un viaggio in aereo verso destinazioni in Italia, in Europa o zone limitrofe, dovete assolutamente controllare le nuove rotte di Ryanair di prossima apertura e offerte a tariffe scontate.

La compagnia low cost irlandese, infatti, sta per inaugurare nuovi collegamenti in Italia e all’estero in partenza dai principali aeroporti italiani dove opera: Milano Bergamo, principale hub Ryanair in Italia, Milano Malpensa e Roma Ciampino.

Le nuove rotte sono per destinazioni in Italia, nei Paesi europei, in Marocco e in Giordania. Si tratta di destinazioni già servite da Ryanair ma non dagli aeroporti indicati. Dunque nuove opportunità per chi viaggia spesso o vuole partire dall’aeroporto più vicino a casa.

I nuovi voli partiranno dal 1° ottobre, con l’inizio della nuova stagione del trasporto aereo, e sono in offerta a tariffe scontate fino a marzo 2022. Per acquistare il vostro biglietto a prezzo scontato, tuttavia, dovete affrettarvi perché l’offerta scade il 15 settembre prossimo. Le offerte sono soggette a disponibilità e si applicano termini e condizioni.

I nuovi collegamenti Ryanair

I nuovi voli Ryanair in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo, Orio al Serio:

Birmingham , in offerta da 4,99 euro

, in offerta da 4,99 euro Liverpool , in offerta a 4,99 euro

, in offerta a 4,99 euro Stoccolma Arlanda , in offerta a 12,99 euro

, in offerta a 12,99 euro Tolosa , in offerta a 12,99 euro

, in offerta a 12,99 euro Helsinki, in offerta a 20 euro

Le nuove rotte da Milano Maplensa:

Napoli , in offerta a 6 euro

, in offerta a 6 euro Sibiu , in offerta a 7,99 euro

, in offerta a 7,99 euro Aahrus , in offerta a 9,99 euro

, in offerta a 9,99 euro Malta, in offerta a 9,99 euro

I nuovi voli in partenza dall’aeroporto di Roma Ciampino:

Fez (Marocco) , in offerta a 9,99 euro

, in offerta a 9,99 euro Riga , in offerta a 9,99 euro

, in offerta a 9,99 euro Agadir (Marocco) , in offerta a 10 euro

, in offerta a 10 euro Amman (Giordania) , in offerta a 12,99 euro

, in offerta a 12,99 euro Tallinn, in offerta da 28,80 euro

Cambio di volo

Ricordiamo, infine, che sui voli Ryanair, anche per questi nuovi collegamenti, si applica ancora l’opzione “Zero spese di modifica”. L’opzione permette di cambiare la prenotazione del volo senza dover pagare penali né supplementi, se non la differenza tariffaria tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo dovesse costare di più.

Le modifiche alla prenotazione, tuttavia, devono essere fatte almeno 7 giorni prima della data di partenza. Non sono consentiti, dunque, i cambi dell’ultima ora. A differenza di altre compagnie e acquistando assicurazioni apposite. Informatevi bene sul sito web di Ryanair, nel caso doveste correre il rischio di un cambio troppo ravvicinato alla data di partenza del volo che intendete acquistare.

