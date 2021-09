By

Le date di inizio e le regole di ingresso per i Mercatini di Natale 2021 in Italia: servirà il green pass

Lo scorso anno furono annullati causa Covid, quest’anno invece i Mercatini di Natale 2021 si faranno. In Italia e all’estero fervono già i preparativi per i mercatini tanto che a Vienna in alcune piazze si stanno già montando le tipiche casette di legno.

Chi sogna di vivere la magica atmosfera del Natale fatto di luci colorate, addobbi e profumo di vin brulé sarà dunque accontentato. Cambieranno però le regole di accesso ai mercatini di Natale 2021. Servirà infatti il Green Pass per accedere.

Mercatini di Natale 2021 in Italia: quando iniziano e le regole

Nel 2020 il triste annuncio dell’annullamento dei mercatini di Natale arrivò verso fine ottobre. Stava iniziando allora l’ondata autunnale di Covid quella che avrebbe sconvolto davvero l’Italia da nord a Sud. Ora a settembre 2021 la situazione è diversa e i mercatini di Natale sono pronti ad aprire i battenti fra un paio di mesi.

Una popolazione ampiamente vaccinata e lo strumento del Green Pass permetteranno infatti di poter aprire i mercatini di Natale 2021 in un clima di tranquillità e sicurezza. L’uso del Certificato verde è previsto per tutti quegli eventi, al chiuso o all’aperto, che prevedano un grande afflusso di persone e il rischio di assembramenti. Come sagre e fiere. E i mercatini di Natale.

Dunque sebbene manchi ancora l’ufficialità è pressoché certo che per accedere ai mercatini di natale 2021 sarà necessario il Green Pass. Il comune di Bolzano ha già reso noto l’intenzione di richiedere il certificato.

Il Green Pass attesta l’avvenuta vaccinazione, l’esito negativo di un tampone o l’avvenuta guarigione dal Covid. I mercatini di Natale saranno dunque allestiti in maniera tale da avere un ingresso e un’uscita dall’area.

Le date di inizio dei mercatini di Natale 2021 in Italia

I mercatini di Natale iniziano generalmente a fine novembre e proseguono fino alla vigilia di Natale, in alcuni casi fino alla Befana. I più famosi in Italia, nonché i più suggestivi, sono i mercatini di Natale del Trentino Alto Adige. Qui l’atmosfera tradizionale dei Christkindlemarkt del Nord Europa rivive appieno: casette di legno, prodotti artigianali, cori natalizi e vin brulè.

Per l’Italia ci sono poi luoghi in cui vivere la magia e la spiritualità del Natale come Greccio, il borgo vicino Rieti dove San Francesco fece il primo presepe della Storia e dove tuttora viene allestito un suggestivo presepe vivente. Oppure Assisi il paese del Santo d’Italia. C’è poi Gubbio dove viene allestito l’albero di Natale più grande del mondo.

Il Natale è indubbiamente la festa dei bambini e ci sono luoghi come Govone, in Piemonte, dove nel suo Castello viene allestito il ‘Magico Paese di Natale’. E poi i mercatini allestiti nelle grandi città come Roma, nella spettacolare cornice di Piazza Venezia, e Milano.

Le date di inizio dei mercatini di Natale 2021

Bolzano 26 novembre – 6 gennaio 2022

Bressanone 26 novembre – 6 gennaio 2022

Brunico 25 novembre – 6 gennaio 2022

Merano 26 novembre – 6 gennaio 2022

Vipiteno 26 novembre – 6 gennaio 2022

Trento 27 novembre – 6 gennaio

Aosta 20 novembre – 6 gennaio 2022

Assisi 5 dicembre – 2 gennaio 2022

Govone 20 novembre – 26 dicembre 2022

Greccio 4 dicembre – 6 gennaio 2021

Gubbio 7 dicembre – 9 gennaio 2022

Montepulciano – 20 novembre – 6 gennaio 2022

Perugia 6 dicembre – 6 gennaio 2022

Milano 14 novembre – 6 gennaio 2022

Roma 2 dicembre – 6 gennaio 2022

Sestriere 24 dicembre – 6 gennaio 2022

I mercatini di Natale 2021 si faranno dunque. Gli operatori del settore non vogliono rinunciare e i turisti vogliono vivere la magia del natale. Il Green Pass permetterà di farlo in sicurezza.