Alta velocità low cost per viaggiare in treno in autunno con Italo. Tutte le informazioni utili.

Al via nuove offerte per viaggiare in treno alta velocità low cost con Italo treno in autunno. Le offerte sono ancora quelle con il codice sconto, la promozione che Italo ha ripreso a lanciare da qualche mese e che va dal venerdì al lunedì. Un weekend di tempo per acquistare biglietti a prezzi scontati.

Con questa promozione si possono acquistare viaggi in treno per le settimane e i mesi successivi. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’ultimo codice sconto di Italo, che questa volta è “scatta“.

Alta velocità low cost per viaggiare treno in in autunno

Se il prossimo autunno avete in programma di viaggiare in treno con l’alta velocità, non dovete lasciarvi sfuggire le ultime offerte con il codice sconto di Italo treno.

Il nuovo codice sconto di questa settimana è SCATTA, perché l’offerta di ispira agli scatti fotografici del panorama perfetto, quello che si può scorgere durante un viaggio. Anche questa volta l’offerta propone uno sconto fino al 30% sul prezzo dei biglietti per i treni Italo.

La promozione scade lunedì 13 settembre alle ore 15.00. Ultimo termine utile per acquistare il vostro biglietto a prezzo scontato. Dunque un weekend di tempo per prenotare il vostro posto su uno dei treni Italo.

L’offerta è valida per viaggi dal 21 settembre al 30 novembre 2021, in tariffa low cost, e in ambiente Smart e Prima. Italo mette a disposizione ben 1.000.000 di posti a prezzo scontato a bordo dei suoi treni alta velocità. L’offerta del codice sconto è soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte. È comunque modificabile ma non rimborsabile.

Per acquistare i biglietti a prezzi scontati con il codice sconto SCATTA, è sufficiente andare sul sito web ufficiale di Italo Treno e cliccare su “acquista”. Si aprirà la schermata con il form da compilare con i dati sulla stazione di partenza e quella di arrivo, la data e l’orario del viaggio, il numero di passeggeri e il box del codice promo in cui inserire la parola “SCATTA”. Poi, si aprirà un elenco con tutte le opzioni di viaggio e i prezzi in offerta.

Il periodo di viaggi in offerta dal 21 settembre al 30 novembre coincide con gran parte della stagione autunnale. Dunque è un’occasione imperdibile per visitare le città italiane e le nuove mostre d’arte, partecipare a eventi e fare shopping. Rientra in questo periodo di offerta anche il ponte del 1° novembre che quest’anno è un lunedì, dunque un’occasione perfetta per un weekend lungo o una mini vacanza.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie dove fermano i treni di Italo: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento,, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

