Castellón de la Plana: Il Tesoro Nascosto della Spagna tra Mare, Trekking e Borghi Medievali – Scopri Perché è il Momento Perfetto per Visitare

Immagina una città mediterranea dove la mattina tocchi la sabbia fine, il pomeriggio ascolti il vento tra i pini di una montagna sacra e la sera ti perdi tra mura medievali. A Castellón de la Plana succede davvero, ed è più vicina di quanto pensi: treni veloci, collegamenti snelli, un ritmo che ti accoglie senza fretta.

C’è un punto sulla Costa del Azahar in cui il mare non è solo cartolina. Le spiagge sono larghe, vivibili, con servizi curati e tratti selvaggi che resistono. Qui le spiagge Bandiera Blu non sono slogan, ma una garanzia diffusa. Se cerchi un primo contatto, parti da Benicàssim e segui la Via Verde del Mar: 6 chilometri di ex ferrovia trasformata in percorso panoramico fino a Oropesa del Mar, tunnel freschi e vedute a picco. È semplice, accessibile, rigenerante.

Il bello è che il mare non monopolizza il viaggio. L’entroterra è una sorpresa a portata di autobus o auto. In meno di un’ora sali tra sughere e castagni nel Parco Naturale della Sierra de Espadán, dove i sentieri certificati PR-CV ti portano a fonti, mulini, crinali puliti. Più a nord, il massiccio del Penyagolosa (1.813 m) attira chi ama il trekking: salite chiare, segnaletica precisa, una cima che regala orizzonti larghi. Non è solo sport: è la sensazione di tenere insieme Mediterraneo e montagna nello stesso respiro.

E il pezzo forte? Arriva a metà strada, quando ti accorgi che tutto questo oggi è facile da raggiungere. Da Valencia il treno regionale impiega circa un’ora. Gli Euromed da Barcellona fermano a Castellón in poco più di due ore e mezza. Da Madrid arrivi in circa tre ore con l’alta velocità fino a Valencia e un rapido proseguimento. L’aeroporto locale offre rotte stagionali europee. È il momento giusto perché la logistica non ruba più tempo all’esperienza.

Tra mare e sentieri, itinerari che fanno bene

Al mattino, bagno lungo alle spiagge urbane di Castellón de la Plana o al calmo litorale di Almassora. All’ora d’ombra, devia nel Parco Naturale del Desert de les Palmes: eremi, miradouros, macchia profumata. Nel tardo pomeriggio, se cerchi adrenalina, punta a Montanejos: kayak e canyoning sul Mijares, e le terme naturali della Fuente de los Baños a circa 25°C tutto l’anno. È una giornata sola, ma sembra un piccolo viaggio completo.

Borghi medievali che restano addosso

La provincia custodisce borghi medievali capaci di spostare il baricentro del viaggio. Peñíscola, con il castello di Papa Luna sul promontorio, ti fa camminare tra vicoli bianchi e scenari da film. Morella appare all’improvviso, abbarbicata su una rupe, cinta da mura poderose: un ingresso da fiaba, una cucina robusta, botteghe di lana e formaggi. Se ami dettagli più discreti, visita Onda o Vilafamés: pietra calda, piazze minute, arte contemporanea incastonata nel tempo.

Qui la stagione non impone regole rigide. In primavera i sentieri profumano e le onde sono gentili. In estate i servizi funzionano e trovi ancora spazi quieti. In autunno, luce bassa e castagne sulla brace. In inverno, cielo terso e musei tranquilli.

C’è qualcosa di profondamente riconoscibile in questa provincia: niente pose, tanto contenuto. Forse è questo il suo segreto. Ti va di scoprirlo camminando piano, con il sale sulle braccia e la polvere rossa nelle scarpe?