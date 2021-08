I ponti 2021/2022: i giorni di vacanza e di festa

Quali sono le festività infrasettimanali dei prossimi mesi e quando ci saranno ponti abbastanza lunghi da partire. Il calendario dei ponti 2021/22

Settembre è alle porte, e come sempre accade nessuno si capacita di come l’estate sia, anche quest’anno, passata così in fretta. Oltre alla frenesia di ricominciare i propri impegni, che siano di studio oppure lavorativi, c’è chi pensa già alle prossime vacanze.

Natale è ancora un po’ lontano, perciò si controlla il calendario alla ricerca di ponti e festività di cui approfittare per fuggire un po’ dalla routine. Ecco allora quali sono le giornate di festa che cadono in modo da permettere di fare ponte nel corso del prossimo anno scolastico.

I ponti dell’anno scolastico 2021/2022

Se a settembre e ottobre bisogna un po’ stringere i denti, la prima pausa a cui puntare è quella del 1 novembre. Quest’anno cade di lunedì: perfetto per scegliere una meta un po’ dark per trascorrere Halloween e il giorno di Ognissanti.

Poco più di un mese dopo abbiamo l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, che quest’anno capita di mercoledì: se volete andare in ferie potete scegliere se prendere i due giorni prima o i due dopo. È l’occasione perfetta per fuggire in montagna a sciare, o perché no, per visitare una città italiana o una capitale europea. O per andare per mercatini di Natale. Ci si augura che quest’anno si potranno svolgere.

Dopo le vacanze di Natale, purtroppo tocca aspettare a lungo per le successive che sono quelle di Pasqua. Una lunga attesa perché Pasqua 2022 è ‘alta’, cade infatti il 17 aprile. Fortunatamente, una settimana dopo si sta a casa per il 25 aprile, festa della Liberazione, che capita di lunedì.

Cattive notizie per chi sperava nel ponte del 1 maggio, perché quest’anno la Festa dei Lavoratori cade proprio di domenica, impedendo di allungare il fine settimana. Infine, il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà di giovedì, permettendo una prima fuga al mare che comprende i giorni dalla festività fino alla domenica.

Norme Covid permettendo, dunque, cominciate a tenere d’occhio offerte e voli aerei per prenotare i fine settimana che renderanno il prossimo anno degno di veri viaggiatori.