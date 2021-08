Alta velocità low cost: Carnet Italo da 5 viaggi con sconto del 30%. Tutte le informazioni utili.

Con la fine dell’estate e delle vacanze, riprendono i viaggi per motivi di studio e lavoro. Chi deve spostarsi spesso, anche sulla lunga distanza, tende di solito a usare il treno e ha bisogno di sconti e promozioni per i frequenti viaggi.

Le società ferroviarie offrono diverse formule per viaggi scontati, dalle tessere con accumulo di punti ai carnet di viaggi. Occasioni vantaggiose si trovano anche per l’alta velocità, indispensabile per chi ha bisogno di viaggiare su lunghe tratte senza impiegare troppe ore. Vi ricordiamo che dal 1° settembre, sull’alta velocità arriva l’obbligo di Green pass.

Qui, intanto, vi segnaliamo le nuove offerte di Italo per viaggiare low cost con i treni ad alta velocità: il carnet da 5 viaggi con sconto del 30%, ecco cosa bisogna sapere.

Alta velocità low cost: Carnet Italo da 5 viaggi con sconto del 30%

Offerta da non perdere per viaggiare con l’alta velocità low cost con Italo treno. La promozione è rivolta a coloro che utilizzano spesso il treno e hanno bisogno di spostarsi rapidamente tra le città italiane. L’offerta di Italo propone un carnet da 5 viaggi con sconto del 30%.

Il Carnet Italo è valido 180 giorni (6 mesi) in tariffa Flex e in ambiente Prima s Smart.

La promozione consente massima flessibilità nei viaggi, con cambio del biglietto gratis. Inoltre, si possono accumulare punti Italo Più.

Gli sconti più elevati sono previsti per la tratta da Milano a Venezia.

Da non perdere nemmeno il Carnet Flex da 10 viaggi, con sconti dal 30% e fino al 50%.

Comprando un carnet di viaggi si acquista un pacchetto di coupon biglietti, in un’unica transazione, per viaggiare con i treni ad alta velocità di Italo su una delle tratte scelte e disponibili. Una volta acquistato un carnet per la tratta prescelta, il cliente potrà decidere in seguito in quale giorno e a quale orario viaggiare, scegliendo la direzione tra le due stazioni e staccando i coupon disponibili.

Il carnet di viaggi è utilizzabile nei giorni feriali, dunque esclusi i festivi e i prefestivi. Come si legge sul sito web di Italo Treno, il Carnet Flex è nominativo, valido nella tratta acquistata (in entrambe le direzioni) e non è rimborsabile. I singoli viaggi sono modificabili senza limiti e sempre gratuitamente, fino a 3 minuti prima della partenza, salvo disponibilità. Il cambio biglietto può essere effettuato tramite il sito web di Italo, l’App e alla biglietteria in stazione.

Per ulteriori informazioni: www.italotreno.it/it/offerte-treno/abbonamento-carnet#carnet

