Offerta Ryanair: con l’acquisto di un volo se ne riceverà in cambio un altro a metà prezzo. Tutte le informazioni utili.

La compagnia aerea low cost Ryanair ha appena lanciato un’offerta lampo giornaliera da prendere subito, entro la mezzanotte di oggi: acquistando un volo a prezzo pieno ne se riceverà in cambio un altro a metà prezzo.

L’offerta è per biglietti acquistati da almeno due persone e per viaggiare nei mesi di settembre e ottobre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerta Ryanair: con l’acquisto di un volo in cambio un altro a metà prezzo

Ryanair lancia una nuova imperdibile offerta per volare a prezzi scontati. Si tratta di un’offerta lampo della durata di 24 ore e che scade entro la mezzanotte di oggi, mercoledì 1° settembre. Affrettatevi se volete cogliere l’occasione migliore.

La compagnia low cost irlandese offre un volo a metà prezzo a chi ne acquista uno a prezzo pieno, ma bisogna essere almeno due passeggeri. Il secondo volo, infatti, è in realtà il secondo biglietto sulla stessa tratta. Dunque se un passeggero paga 10 euro, l’altro pagherà 5 euro. Questo tipo di offerta è già stata proposta in altre occasioni da Ryanair ed è naturalmente volta ad incentivare il maggior acquisto possibile di biglietti. È molto utile a chi viaggia in coppia.

L’offerta è valida per i viaggi nei mesi di settembre e ottobre: dal 01/09/21 al 31/10/21. Si applicano termini e condizioni di Ryanair.

I voli disponibili sono già a prezzi vantaggiosi, con prezzi che partono da 11 o 20 euro. Acquistando uno di questi voli, potete prendere un altro biglietto, per lo stesso volo, a metà prezzo.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito ufficiale di Ryanair: https://www.ryanair.com/it/it/lp/ACQUISTA-UN-VOLO-NE-AVRAI-UN-ALTRO-A-META-PREZZO

Fate molta attenzione a tutti i requisiti e i regolamenti dell’offerta. I prezzi indicati si riferiscono a tariffe base che consentono di viaggiare solo con un bagaglio a mano leggero (una borsa piccola). Per il trolley, anche piccolo, che una volta era consentito come bagaglio a mano dovrete pagare un supplemento.

Viaggia a settembre

Il mese di settembre è particolarmente indicato per gli utlimi viaggi dell’estate, grazie ai prezzi molto economici e alle località turistiche poco affollate. Può essere anche l’occasione per il un city break, grazie alle offerte di voli scontati per le principali città in Italia ed Europa. Ryanair offre tanti voli a prezzi già bassi per mete come Londra, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Vienna, Berlino, Budapest, Praga, Lussemburgo, Varsavia, Cracovia, Edimburgo, Lisbona, Madrid, Atene, Copenaghen, Dublino. Così come per le mete di mare da fine stagione: Ibiza, Maiorca, Malta, Malaga, Corfù, Tangeri.

Tante occasioni da non lasciarsi sfuggire, così come le mete low cost in Italia, ideali per una vacanza di fine estate. Le opportunità non mancano, tra mare, montagna e cultura, dovete solo fare la vostra scelta.

