Voli low cost a settembre 2021: le ultime offerte di EasyJet da non perdere. Tutte le informazioni utili.



C’è chi ha già fatto le sue vacanze e chi deve ancora partire. Sono i ritardatari dell’estate, spesso coloro che possono partire solo a fine stagione, per vari motivi. A fine estate, anche se le giornate si accorciano e le temperature scendono, spesso anche con tempo variabile e piogge, la vacanza conviene sempre.

A settembre, i prezzi scendono notevolmente, le località turistiche sono meno affollate, e in tempo di pandemia è un bene. Inoltre, nonostante i maggiori rischi di maltempo, le temperature sono molto più sopportabili. Il segreto sta nello scegliere le località con tempo ancora estivo fino a fine stagione e nel mettere in programma diverse cose da fare e da vedere, con soluzioni alternative in caso di pioggia. Vacanze al mare o in montagna possono prevedere oltre a giornate in spiaggia e a passeggiate, visite culturali, shopping, sedute nei centri benessere e tanto altro.

Una volta che avete scelto la vostra destinazione, non vi resta che scegliere l’offerta più conveniente. Qui di seguito vi segnaliamo le ultime offerte di easyJet sui voli low cost a settembre 2021. Ecco dove andare e le occasioni da non perdere.

Leggi anche –> Viaggi di settembre: le 10 città italiane da visitare

Voli low cost a settembre 2021: le offerte di EasyJet

Se dovete ancora partire per le vacanze e cercate una destinazione che faccia al caso vostro, potete scegliere prima di tutto le mete più facili da raggiungere con un volo low cost scontato. Le occasioni non mancano, ci sono ancora delle opportunità di viaggio da sfruttare, tra destinazioni al mare, località di vacanza in montagna e città d’arte e divertimento. Qui vi segnaliamo le ultime offerte proposte da easyJet per volare a settembre 2021 a prezzi convenienti.

Di seguito vi proponiamo la formula di volo per un weekend, con partenza il venerdì e ritorno la domenica anche per chi vuole semplicemente partire per un finesettimana, mentre chi ha in programma un viaggio più lungo potrà allungare la data del rientro.

Infine, vi ricordiamo che fino al 30 settembre con easyJet potete cambiare gratuitamente il vostro volo fino a 2 ore prima della partenza con l’opzione Flex.

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino partono voli in offerta andata e ritorno per Nizza da 56,47 euro (24-26 settembre); Ginevra da 58,48 euro (24-26 settembre); Londra Gatwick da 68,64 euro (17-19 settembre); Berlino Brandeburgo da 75,86 euro (24-26 settembre); Parigi Orly da 89,97 euro (24-26 settembre).

Dallo scalo di Milano Bergamo partono voli in offerta per: Parigi Charles de Gaulle da 50,97 euro (17-19 settembre); Amsterdam da 72,33 euro (17-19 settembre); Olbia da 86,98 euro (24-26 settembre); last minute per Malaga da 91,98 euro (3-5 settembre).

Da Milano Linate sono in offerta i seguenti voli per: Catania da 49,98 euro (24-26 settembre); Palermo da 75,48 euro (24-26 settembre); Parigi Orly da 78,47 euro (24-26 settembre); Parigi Charles de Gaulle da 100,47 euro (17-19 settembre); Amsterdam da 113,33 euro (24-26 settembre).

Numerose e convenienti le occasioni dall’aeroporto di Milano Malpensa, con voli per: Catania da 25,98 euro (24-26 settembre); Lussemburgo da 34,48 euro (24-26 settembre); Alghero da 36,48 euro (24-26 settembre); Bari da 36,48 euro (24-26 settembre); Manchester da 45,14 euro (17-19 settembre); Cagliari da 45,48 euro (24-26 settembre); Londra Gatwick da 47,14 euro (24-26 settembre); Parigi Charles de Gaulle da 48,97 euro (17-19 settembre); Palermo da 49,98 (24-26 settembre); Lamezia Terme da 53,48 euro (24-26 settembre); Napoli da 54,98 euro (24-26 settembre); Atene da 55,48 euro (24-26 settembre); Maiorca Palma da 57,48 euro (24-26 settembre);

Monaco di Baviera da 63,36 euro (17-19 settembre); Malaga da 64,48 euro (17-19 settembre); Brindisi da 69,48 euro (24-26 settembre); Praga da 74,98 euro (24-26 settembre); Minorca Mahon da 76,98 euro (10-12 settembre); last minute Creta Candia da 79,48 euro (3-5 settembre); Barcellona da 80,48 euro (10-12 settembre); Ibiza da 83,98 euro (10-12 settembre); Berlino Brandeburgo da 86,36 euro (17-19 settembre); Madrid da 89,98 euro (24-26 settembre); Olbia da 92,48 euro (17-19 settembre); Amsterdam da 96,33 euro (17-19 settembre); last minute per Corfù da 99,98 euro (3-5 settembre); last minute per Rodi da 100,48 euro (3-5 settembre).



Da Pisa sono in offerta due voli uno per Londra Gatwick da 49,64 euro (17-19 settembre) e uno per Parigi Orly da 53,47 euro (24-26 settembre).

I voli in offerta dall’aeroporto di Napoli: per Catania da 25,98 euro (17-19 settembre); Milano Malpensa da 38,98 euro (17-19 settembre); Palermo da 38,98 euro (24-26 settembre); Torino da 41,48 euro (24-26 settembre); Ginevra da 50,48 euro (24-26 settembre); Londra Luton da 51,64 euro (17-19 settembre); Nizza da 55,97 euro (24-26 settembre); Londra Gatwick da 59,64 euro (17-19 settembre); last minute per Corfù da 71,48 euro (3-5 settembre); last minute per Maiorca Palma da 73,48 euro (3-5 settembre); anche un last minute per Malta da 73,48 euro (3-5 settembre); Olbia da 75,48 euro (17-19 settembre); Parigi Orly da 100,47 euro (24-26 settembre).

Leggi anche –> Dove andare in vacanza a settembre a contatto con la natura