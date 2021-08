Vacanze last minute ad agosto: le mete low cost più belle. Ecco dove andare.

Se non avete ancora prenotato le vostre vacanze di agosto ma desiderate comunque partire, siete ancora in tempo per organizzare il vostro viaggio last minute e low cost. Quest’anno le prenotazioni sono partite con largo anticipo, con molte località sold out, ma tra disdette dell’ultimo momento e qualche posto comunque lasciato libero avete ancora l’opportunità di trovare qualche posto in hotel, in camping o in una casa in affitto.

Se i posti letto dovessero essere tutti occupati, potete sempre noleggiare un camper e cercare un’area di sosta attrezzata. Con un po’ di buona volontà si trova tutto. Noi qui vi diamo qualche suggerimento sulle mete dove andare in vacanza ad agosto spendendo poco o il giusto. Ecco alcuni suggerimenti per le vacanze last minute ad agosto: le mete belle e low cost dove andare in Italia, tra mare, lago e montagna.

Vacanze last minute ad agosto: mete wow cost più belle

Per queste vacanze estive 2021 ancora segnate purtroppo dalla pandemia, è preferibile restare in Italia per non dover correre il rischio di restrizioni inattese che possono rovinare le vacanze o, peggio, di restare bloccati all’estero in quarantena in hotel, ritardando il rientro a casa e al lavoro. Per questo motivo, la Farnesina ha avvertito gli italiani di pianificare bene i viaggi all’estero, mettendo in conto gli imprevisti della pandemia e di stipulare un’assicurazione di viaggio.

Ricordiamo, poi, che in Italia dal prossimo 6 agosto entrerà in vigore il Green pass obbligatorio per bar e ristoranti al chiuso, cinema, musei, teatri, sale concerto, arene, palestre, piscine, sale da gioco, fiere, convegni, venti culturali e sportivi. Mentre da fine agosto potrebbe essere già obbligatorio sui trasporti: aerei nazionali, navi e treni a lunga percorrenza.

Qui vi segnaliamo le migliori mete low cost in Italia per le vostre vacanze last minute ad agosto. Ecco dove andare.

Mare

Con i suoi oltre 8mila chilometri di coste, l’Italia ha un’offerta pazzesca di spiagge. Avete solo l’imbarazzo della scelta. Se cercate un posto per il mese di agosto in una località balneare che sia bella, con servizi ma economica, consigliamo le belle spiagge abruzzesi e in particolare la località di Pineto, in provincia di Teramo. Scendendo più a sud, potete fare tappa lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi, a Fossacesia. Più a Sud, una bella spiaggia è quella di Termoli, dove visitare anche il borgo sul mare e prendere il traghetto per visitare le Isole Tremiti.

Anche sulla costa dell’ambiatissimo Salento potete trovate qualche occasione, sia sul versante adriatico che su quello ionico, basta stare fuori dalle località più gettonate. Sull’Adriatico segnaliamo Tricase, su quello ionico la costa di Ugento, da Torre San Giovanni a Torre Pali. Da non perdere la tappa alla vicina Marina di Pescoluse.

Sul Tirreno, incastonata tra Campania e Calabria non dovete perdervi Maratea, con le sue incantevoli baie di sabbia grigia e nera o di sassolini sul Golfo di Policastro. Nonostante sia una località balneare di pregio è abbastanza economica.

Se proprio non potete fare a meno della Sardegna, la parte più economica è quella della costa sud-occidentale, nella provincia del Sud Sardegna. Dalla costa di pregio di Chia, passando per Capo Teulada, Porto Pino, le isole di Sant’Antioco e San Pietro, le spiagge di Cala Domestica e quella suggestiva delle Dune di Piscinas, trovate luoghi spettacolari, liberi e selvaggi, che nulla hanno da invidiare al resto dell’isola. Qui avete a disposizione tanto spazio e strutture ricettive economiche. Attenzione al vento!

Lago

Se la vostra meta di vacanza è il lago, trovate tante belle località anche stando fuori dai grandi, costosi e affollati laghi del Nord Italia. I romani hanno a due passi da casa il grazioso Lago di Bracciano, dove trovare un pace e frescura e anche una località balneare Bandiera Blu, Trevignano Romano. Spostandoci più verso nord, in Umbria, altra tappa imperdibile è il Lago Trasimeno, con il suo ricco parco naturale e le bellissime isolette, tutte da visitare: l’isola Polvese e le isole Maggiore e Minore. Qui troverete una natura incontaminata, con fattorie didattiche, ville, castelli, torri, chiese e monasteri, in luoghi sospesi nel tempo.

Sempre in Umbria, è da visitare il grazioso Lago di Piediluco, a due passi alla stupefacente Cascata delle Marmore. Salite fino alla Rocca, sull’altura che domina il lago. Posti ideali per chi ama la tranquillità della natura con la possibilità di fare bagni ed escursioni.

Per chi ama o vuole andare al Nord, consigliamo il Lago d’Iseo, con la spettacolare Monte Isola, da percorrere a piedi, fino al santuario della Madonna della Ceriola, e l’elegante cittadina di Lovere. Da non perdere, poi, il vicino Lago di Endine, meta meno battuta ma tutta da scoprire.

Montagna

La montagna è una meta sempre più ambita anche per le vacanze estive. Stare in mezzo alla natura, a respirare aria fresca, nella pace e tranquillità è senza prezzo. È meglio evitare, però, le affollatissime località alpine, su tutte le Dolomiti, bellissime ma prese di assalto in estate. L’occasione è quella di andare alla scoperta di località bellissime ma meno note in Italia, e soprattutto economiche. Una zona molto bella, tutta da scoprire, se andate a Sud è il Parco Regionale del Matese, in Campania al confine con il Molise. Qui trovate un massiccio montuoso, con boschi, laghi, torrenti e bellissimi sentieri da trekking. Da non perdere la suggestiva Cipresseta di Fontegreca con i suoi sentieri, ruscelli e laghetti. Così come sono da visitare i caratteristici borghi.

Altri luoghi di montagna belli ed economici sono quelli d’Abruzzo, sul Gran Sasso e la Majella. Avete solo l’imbarazzo della scelta tra i percorsi di trekking, le escursioni in mountain bike o a cavallo. Sul Gran Sasso non perdetevi l’Osservatorio Astronomico, dove guardare queste notti pianeti e stelle cadenti. Segnaliamo che il Parco Nazionale della Maiella è diventato Geoparco Unesco.

Borghi

Infine, una tappa ai borghi storici. Che siate in vacanza al mare, al lago o in montagna, prendetevi una giornata per esplorare il territorio e visitare i borghi, autentico patrimonio italiano. Ne trovate di bellissimi, in località economiche, nelle Marche. Segnaliamo in particolare quelli della parte centromeridionale della regione, tra le province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. In queste zone trovate dei veri e propri gioielli perfettamente conservati, con architettura di pregio, capolavori d’arte, tradizioni culturali e ottima cucina.

Tra i borghi da visitare segnaliamo l’incantevole Moresco, in provincia di Fermo, con la caratteristica Torre eptagonale a merlatura ghibellina del XII secolo e la Torre dell’orologio all’ingresso del paese. Il borgo sorge su un’altura che domina la Valle dell’Aso con vista panoramica fino al mare.

Tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, segnaliamo il bel borgo di Offida, con la caratteristica piazza del Popolo a forma triangolare, dove si affacciano il Palazzo Comunale di origine medievale, il Teatro del Serpente Aureo del XIX secolo e in fondo alla piazza la chiesa della Collegiata di Santa Maria Assunta. Da non perdere è la chiesta trecentesca di Santa Maria della Rocca, che sorge su una rupe appena fuori il centro storico.

I provincia di Macerata, segnaliamo il borgo di Cingoli, noto anche come Balcone delle Marche per la vista panoramica dalle sue terrazze e con tanti edifici storici e di pregio da visitare.