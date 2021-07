Offerte traghetti per la Sardegna ad agosto. Le occasioni da non perdere. Cosa bisogna sapere.

Se dovete ancora programmare le vostre vacanze e non sapete ancora dove andare. Se tra le vostre preferenze c’è il mare e sognate spiagge paradisiache, allora la Sardegna fa al caso vostro. È vicina, è in Italia, non dovete seguire complesse procedure burocratiche per i viaggi all’estero, è bellissima e con qualche accorgimento anche economica.

Le sue spiagge spettacolari della Sardegna vi lasceranno senza fiato e con il ricordo di una vacanza indimenticabile. Se siete tra quelli che non amano particolarmente l’aereo (quest’anno è cresciuta molto l’offerta di voli low cost) oppure volete portarvi la macchina in Sardegna, per poter girare liberamente, allora il traghetto è il mezzo di trasporto che fa al caso vostro. Le compagnie, mettono a disposizione numerose offerte anche per partire ad agosto. Ecco cosa bisogna sapere.

Offerte traghetti per la Sardegna ad agosto

Per partire per la Sardegna ad agosto trovate ancora moltissime offerte low cost per viaggiare in traghetto con la macchina.

I traghetti delle varie compagnie partono dai principali porti italiani, diretti verso quelli sardi. Livorno, Piombino e Civitavecchia sono quelli ovviamente i porti con l’offerta più ampia, di rotte e viaggi a prezzi scontati. Non mancano comunque le occasioni da Palermo e Genova. Le offerte sono segnalate sul portale www.traghettiper-sardegna.it.

L’occasione più conveniente, da prendere subito, prevede una soluzione di viaggio per due persone sul ponte e un’auto con partenza da Livorno e destinazione Olbia, da 42,75 euro, con Grimaldi Lines.

Sempre per due persone su ponte e un’auto, da Livorno a Olbia, un’altra occasione è con Moby, da 82,53 euro.

Un’altra offerta sempre per due persone con l’auto, è quella di Tirrenia, con partenza da Genova a Porto Torres a partire da 78,33 euro.

Sempre a prezzo contenuto è la soluzione di viaggio, due persone su ponte e un’auto, di Corsica Ferries con partenza da Livorno e sbarco a Golfo Aranci da 63,92 euro.

Dal porto di Piombino ad Olbia è la proposta di Moby per due persone su ponte e un’auto da 75,17 euro.

Dal Civitavecchia a Porto Torres è l’offerta di viaggio di Grimaldi Lines da 87,80 euro.

I prezzi, naturalmente salgono, se si prenota il posto in poltrona. Anche in questo caso, tuttavia, non mancano le occasioni convenienti. Segnaliamo in particolare, sempre per due persone e un’auto, il viaggio da Genova a Olbia di GNV da 168,60 euro. Oppure da Genova a Porto Torres, sempre con GNV, da 186,33 euro.

Le tratte a prezzi più contenuti, comunque, sono soprattutto quelle tra Livorno e Olbia. Non aspettate a prenotare se programmate di partire ad agosto.

