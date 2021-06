Andare al mare in Puglia spendendo poco: ecco dove andare low cost. La località più bella ed economica del Salento

La Puglia vanta un mare bellissimo, spiagge paradisiache e borghi incantevoli. Inoltre ha una cucina deliziosa e una vita notturna movimentata. E, ciliegina sulla torta, è piuttosto economica. Insomma, bella e low cost. Come poter resistere alla Puglia? Non si può, e infatti non resiste nessuno e d’estate è tutto esaurito. Ed è soprattutto il Salento ad attrarre i turisti.

E si sa, quando il turismo di massa invade un posto, i prezzi salgono. Quindi quando è agosto e si scorrono i prezzi degli hotel in Puglia non sono più tanto economici. Certo se si prenota per tempo ottime offerte si trovano anche a Ferragosto, ma se volete andare in vacanza in Puglia e spendere poco abbiamo individuato la località più bella ed economica del Salento.

Spendere poco in Salento: la località di mare low cost

La Puglia si estende dal Gargano fino al Salento vantando alcune delle spiagge più belle d’Italia. Ci sono alcuni luoghi davvero eccezionali e famosi come le Maldive del Salento o le spiagge di Vieste, Torre dell’Orso o Punta Prosciutto, ma lungo tutta la lunghezza della regione è un susseguirsi di belle spiagge.

In tutta questa bellezza ci sono località che sono state meno travolte dalla fama e vantano ancora prezzi più abbordabili. Sono località di mare belle ed economiche che non vi faranno spendere troppo per la vostra vacanza in Puglia nemmeno in pieno agosto. E abbiamo individuato la località più economica del Salento.

La località più low cost del Salento

Il Salento ha conquistato tutti con le sue straordinarie spiagge e i suoi bellissimi borghi. Torre dell’Orso, le Grotte di Poesia, poi Otranto con il suo bianco candore si specchia su un mare azzurrissimo, la spiaggia di Porto Badisco, Santa Maria di Leuca che si trova fra i due mari; sullo ionio la scalmanata Gallipoli e più a nord Torre Lapillo e Punta Prosciutto.

D’estate ci sono le tante sagre ed eventi che animano quest’angolo di Puglia, come la Notte della Taranta, per non parlare delle discoteche, locali e ristoranti. Un richiamo irresistibile per i più giovani che per risparmiare puntano sui campeggi. Ma non solo turismo da zaino in spalla o familiare, anche i super ricchi scelgono il Salento e optano per lussuose masserie immerse fra gli uliveti.

Ma c’è una località nel Salento che è la più low cost, bella ed economica. E’ Tricase. Si trova sulla costa orientale, affacciata sull’Adriatico a qualche chilometro da Castro e dalla famosa Grotta Zinzulusa e prima di arrivare a Santa Maria di Leuca.

Cosa vedere a Tricase e quanto costa

Tricase è un centro piuttosto grande, circa 20 mila abitanti, che si trova ha qualche chilometro dalla costa ed ha una frazione sul mare che si chiama Tricase Porto. Già questo fa capire che da queste parti c’è un’ampia varietà di scelta e di prezzi.

Il borgo è molto caratteristico con il palazzo nobiliare, palazzo Gallone risalente al 1300, che domina la piazza centrale e con diverse chiese barocche del 1500. Sulla strada che porta a Tricase Porto si trova poi uno degli alberi più antichi d’Europa, la Quercia dei Cento Cavalieri, ha circa 700 anni ed un vero e proprio monumento naturale.

Tricase ha un litorale che si estende per circa 8 km dove si trovano spiagge bellissime e luoghi spettacolari da vedere come la piscina naturale e la Grotta del Monaco a Marina Serra. Qui si trova anche una delle spiagge più belle di questo tratto di costa.

A Nord si trova invece la spiaggia della Botte, una spiaggia di roccia, selvaggia, ma molto bella. Per chi invece non ha voglia di muoversi c’è la piccola spiaggia di Tricase Porto, un’insenatura chiusa da rocce.

I prezzi per una vacanza a Tricase nel Salento

Ma quanto costa una vacanza a Tricase? Generalmente scegliere un B&B è una soluzione più economica e spesso si rivelano più lussuosi degli hotel. Ovviamente le strutture non direttamente sul mare costano un po’ di meno.

In pieno agosto a Tricase si trovano B&B 3 stelle con giudizio di eccezionale su Booking a 75 euro la camera doppia, colazione inclusa, agriturismi ed hotel a circa 100 euro a notte. Non mancano anche soluzioni più costose con hotel 5 stelle a 150 euro.

A luglio si trovano soluzioni ancora più economiche: B&B con giudizio favoloso su Booking ad appena 65 euro, un appartamento per 5 persone ad appena 100 euro a notte e addirittura in centro paese una camera con giudizio di eccezionale ad appena 45 euro per due persone a notte!

A settembre la maggior parte della soluzioni su Booking si aggira intorno ai 60 euro per una doppia in un B&B tre stelle e un appartamento con giudizio ottimo per 4 persone costa appena 120 euro a notte. Gli hotel stanno sui 70 euro per un tre stelle, 100 euro per una doppia in 5 stelle.

Una vacanza in Puglia in Salento spendendo poco è dunque possibile scegliendo la località giusta come Tricase.