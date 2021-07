Allerta temporali in Lombardia: livello arancione. Tutte le ultime notizie da conoscere.

Vi abbiamo già comunicato che le previsioni del tempo annunciavano temporali anche forti al Centro Nord per questa settimana, con l’arrivo di una nuova perturbazione. Una previsione che ora è confermata dall’allerta temporali appena diffusa dalla Protezione Civile.

Per la giornata di domani, martedì 13 luglio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per rischio temporali in Lombardia, gialla per altre Regioni del Centro Nord. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Allerta temporali in Lombardia: livello arancione

Estate guastata dal maltempo per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge e rovesci anche intensi al Nord e su parte del Centro, con crollo delle temperature sotto la media stagionale. Su parte d’Italia arriverà una vera e propria tempesta estiva, che purtroppo potrà avere anche delle conseguenze gravi, con danni e allagamenti.

La Protezione Civile, infatti, da diramato un’allerta meteo per temporali. L’allerta è arancione su gran parte della Lombardia e gialla sui restanti settori della Regione e su Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell’Umbria.

Su gran parte del Nord Italia e parte del Centro, dunque, il maltempo potrebbe creare danni e pericoli per la popolazione. A pochi giorni dalla violenta grandinata che la scorsa settimana ha devastato la zona a sud di Milano. I chicchi di grandine, delle dimensioni quasi da palline da tennis hanno distrutto i vetri delle automobili e perfino il tetto di un centro commerciale. Comprensibilmente, c’è apprensione per la giornata di domani.

La nuova perturbazione in arrivo al Nord Italia porterà i primi temporali già da oggi pomeriggio su Piemonte e Valle d’Aosta. Poi, nella notte i fenomeni si estenderanno a Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto. I meteorologi annunciano rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica con fulmini e forti raffiche di vento. Le temperature crolleranno sotto la media di stagione, in alcuni gradi il calo termico sarà fino a 10 gradi.

Bollettino Protezione Civile

Per martedì 13 luglio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, di moderata criticità, per rischio temporali nelle seguenti zone della Lombardia:

Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica.

In altre zone di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, l’allerta di rischio temporali sarà gialla, di ordinaria criticità.

