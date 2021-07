Il Bonus vacanze cambia ancora: la nuova scadenza. Ecco cosa bisogna sapere.

Bonus vacanze: è tutto da rifare. Nei mesi scorsi era stata annunciata con grande enfasi la proroga del Bonus vacanze introdotto dal governo Conte nel 2020. Il contributo doveva aiutare la ripresa del turismo in Italia, pesantemente penalizzato dalla pandemia con gravissime perdite per il settore, dando un incentivo alle famiglie a basso reddito.

Lo scorso febbraio, il Bonus, in scadenza il 30 giugno 2021, era stato prorogato al 31 dicembre 2021. Poi, con il nuovo decreto legge Sostegni-bis dello scorso maggio era stata introdotta un’ulteriore proroga al 30 giugno 2022. Proroga, tuttavia, solo per i termini di utilizzo, va sottolineato.

Nessuno dei decreti, né quello di febbraio né quello di maggio, infatti aveva previsto una riapertura dei termini per presentare la richiesta, scaduti il 31 dicembre 2020.

In fase di approvazione del decreto Sostegni-bis, tuttavia, era stata lasciata aperta la possibilità di una eventuale riapertura dei termini per richiedere il Bonus. Ora, invece c’è il dietrofront. Non solo non verranno riaperti i termini per la presentazione di nuove domande ma è stato cambiato nuovamente il termine di utilizzo: si è tornati alla scadenza del 31 dicembre 2021. Ecco cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Green pass europeo entra in vigore: via libera ai viaggi

Bonus vacanze cambia ancora: la nuova scadenza

Nel procedimento di conversione in legge del decreto Sostegni-bis, la commissione Bilancio della Camera ha approvato il decreto ma con alcune sostanziali modifiche. Una di queste riguarda il Bonus vacanze. La scadenza dei termini di utilizzo, che nel testo originario del decreto era stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2022, cambia ancora con il ritorno al termine del 31 dicembre 2021, secondo la prima proroga introdotta lo scorso febbraio.

Il motivo di questo cambiamento, e non se ne escludono altri perché l’iter di conversione in legge del decreto non è terminato, sarebbe nello scarso successo del Bonus vacanza. Al 31 dicembre 2020, termine entro il quale andava fatta la domanda per il bonus, sono stati 1.885.902 i voucher generati per il Bonus vacanze, con cui usufruire di sconti nelle strutture ricettive in Italia. Solo la metà però sono stati utilizzati.

Forse gli italiani che lo hanno richiesti hanno voluto aspettare tempi migliori, sullo stato dell’epidemia, prima di utilizzarli. O forse non si sono rivelati così convenienti come potevano sembrare, essendo previsto uno sconto che copre solo in parte la spesa per le vacanze. La situazione economica di molti italiani è gravemente peggiorata nell’ultimo anno, a causa della pandemia.

Sta di fatto che la Camera dei Deputati ha deciso di farlo finire entro l’anno. Pertanto, chi lo ha richiesto nei entro i termini e non lo ha ancora utilizzato farebbe bene ad utilizzarlo questa estate o entro l’autunno. Non si escludono, comunque, ulteriori modifiche alla scadenza finché la conversione in legge del decreto Sostegni-bis non sarà completata.

Ricordiamo che i termini di scadenza valgono solo per chi ha già richiesto il Bonus vacanze, poiché la domanda andava fatta entro il 31 dicembre dell’anno scorso e sembrano proprio non esserci possibilità per una riapertura dei termini.

Infine, un’altra modifica al decreto legge prevede l’introduzione di un fondo da 5 milioni per il 2021 per il sostegno dei B&B.

Come utilizzare il Bonus vacanze

Chi ha ottenuto il voucher dopo aver presentato domanda per il bonus vacanze avrà diritto a un contributo di: 150 euro per i single, 300 euro per le coppie, 500 euro per le famiglie con u figlio o più.

Il Bonus viene utilizzato all’80% come sconto immediato nelle strutture ricettive aderenti e il restante 20% da inserire in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno di utilizzo. Al momento del pagamento, il titolare del bonus dovrà comunicare il codice del bonus alla struttura dove ha soggiornato.

Leggi anche –> Calendario Scolastico 2021/22: date inizio, tutte le festività e i ponti