Offerta Trenitalia: collegamenti per la montagna con i Frecciarossa. Tutte le informazioni utili.

Sono numerose le offerte di viaggio per le vacanze estive 2021, tra voli, pacchetti vacanza e aperture di nuovi collegamenti. Anche il treno fa la sua parte e per questa estate sono tornati i collegamenti estivi e di nuovi ne sono stati aperti.

I treni di Italo sono tornati sulla Riviera adriatica e hanno inaugurato nuove fermate. Anche Trenitalia ha proposto nuovi collegamenti e offerte, alcuni ve li abbiamo già segnalati, come ad esempio la promozione Estate Insieme per i treni regionali per viaggiare a prezzi scontati nei weekend fino alla fine di settembre. Un’offerta imperdibile per chi va al mare in treno nel finesettimana.

Vi abbiamo segnalato anche le nuove fermate degli Intercity nelle località di vacanza al mare, nelle principali località del Salento e della Versilia. Qui, invece, vi segnaliamo i collegamenti estivi di Trenitalia per la montagna, da raggiungere con i Frecciarossa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerta Trenitalia: in montagna con i Frecciarossa

Questa estate si va in vacanza con i Frecciarossa non solo al mare ma anche in montagna. Si tratta della nuova offerta di viaggio di Trenitalia, proposta con l’orario estivo e il generale aumento di collegamenti verso le mete di vacanza.

Quest’estate Trenitalia propone 2 nuovi collegamenti Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia, tra le montagne della Val Susa.

Il treno Frecciarossa viaggia il venerdì, il sabato e la domenica dalle stazioni sotto indicate e con i seguenti orari:

Napoli Centrale partenza 5:23 – Roma Termini partenza. 7:25 – Oulx arrivo 13:12 – Bardonecchia arrivo 13:25

partenza 5:23 – partenza. 7:25 – arrivo 13:12 – arrivo 13:25 Bardonecchia partenza 14:40 – Oulx partenza 14:51 – Roma Termini arrivo 20:35 – Napoli Centrale arrivo 22:03

Sono previste fermate anche a Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino.

Inoltre, sono previsti 2 nuovi collegamenti Frecciarossa Milano – Trento- Bolzano, attivi il sabato e la domenica con i seguenti orari:

Milano Centrale partenza 10:15 – Bolzano arrivo 13:18

partenza 10:15 – Bolzano arrivo 13:18 Bolzano partenza 17:45 – Milano Centrale arrivo 20:45

I treni fermano a Brescia, Peschiera Del Garda, Verona, Rovereto, Trento e Ora.

Da Milano, dunque, ci si potrà fermare anche sul Lago di Garda o in una bellissima città d’arte come Verona. Le occasioni non mancano.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/informazioni/estate-2021/orario-estivo-2021.html#8

