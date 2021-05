Vacanze estive, Italo ripristina i collegamenti sulla Riviera adriatica e ne aggiunge di nuovi. Le informazioni utili.



Tour operator e aziende di trasporto stanno scaldando i motori per la ripartenza delle vacanze estive. Non solo l’offerta di voli, anche i collegamenti ferroviari crescono con la fiducia di una piena ripresa dei viaggi, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza pandemia.

Per l’estate, Italo Treno sulla Riviera adriatica, ripristinando i collegamenti con la Romagna e il Nord delle Marche e aprendone di nuovi. Tante nuove imperdibili occasioni di viaggio per vi va in vacanza al mare in una delle località più popolari d’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Italo, tornano i collegamenti sulla Riviera adriatica per l’estate



I treni dell’alta velocità di Italo tornano sulla Riviera adriatica per l’estate, con l’aggiunta di nuove fermate ma soprattutto i nuovi collegamenti diretti con il resto del Centro Italia.

La novità è attesa per il prossimo 13 giugno e prevede, per la prima volta, collegamenti senza cambi intermedi tra le fermate sulla linea adriatica e le stazioni Italo di Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale.

Le stazioni di Firenze, Roma e Napoli saranno collegate direttamente alle 6 nuove fermate di Italo sull’Adriatica, di cui 5 in Romagna e una nelle Marche: Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro.

Dalla metà di luglio, invece, ripartiranno i collegamenti da Milano e Bologna verso la linea Adriatica, con 6 corse giornaliere. Le stazioni collegate con Milano e Bologna saranno 5: Forlì, Cesena, Rimini, Riccione e Pesaro.

Con le nuove fermate sulla Riviera adriatica e il potenziamento dei servizi, che arriveranno a 8 al giorno, fanno sapere da Italo, la società sarà la prima ad offrire viaggi diretti per la Riviera da Roma e Napoli. Un contributo importante per la ripresa del turismo in una delle zone più popolari d’Italia per le vacanze estive.

Filtri HEPA

Segnaliamo anche che sui treni Italo viene garantita la massima sicurezza contro i contagi da virus respiratori e da coronavirus grazie al sistema di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air filter), lo stesso adottato a bordo degli aerei. Italo è il promo vettore ferroviario al mondo ad adottarlo. I filtri permettono un continuo e completo ricambio dell’aria nelle carrozze dei treni. L’aria filtrata viene integrata con quella prelevata dall’esterno, in questo modo si crea un flusso completamente rigenerato ogni 3 minuti. Spiegano da Italo.

