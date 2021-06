Questo è il mare più bello della Grecia: la meta perfetta per l’estate

Il mare più bello della Grecia dove si trova? Ecco cosa abbiamo scoperto e qual è la destinazione marina più interessante per tuffarsi “dove l’acqua è più blu”.

Dove si trova il mare più bello della Grecia? Questa domanda se la pongono tutti coloro che stanno organizzando una vacanza in questa meravigliosa nazione e, analizzando diversi forum e scrutando accuratamente tra i reportage di viaggio in Grecia sembra che per la maggior parte dei viaggiatori il mare più bello sia a Karpathos. Scopriamo le spiagge migliori e perché questo è considerato il mare più bello della nazione ellenica.

Il mare da sogno di Karpathos: dove si trova quest’isola

Karpathos è un’isoletta tra Rodi e Creta ed è proprio la destinazione perfetta per chi ama andare in vacanza per rilassarsi e godersi il mare. Isola molto ventilata, paradiso per i surfisti, è caratterizzata da un panorama ricco di vegetazione affascinante e di spiagge meravigliose con un mare cristallino e trasparente. L’ideale per chi desidera fare una vacanza all’insegna della bellezza. Fino a qualche anno fa non era super affollata e, anche se ultimamente il flusso di turisti sta aumentando, ancora resta un’isola tranquilla.

Quali sono le spiagge con il mare più bello di Karpathos?

Quali sono le spiagge più belle della Grecia allora? Quelle sull’isola di Karpathos, ma quali di preciso hanno un mare indimenticabile? Sicuramente vi consigliamo di visitare Poliou Patami, la Spiaggia degli Uccelli, oppure raggiungere via mare la straordinaria Kato Lakos. Ricordate che potrete scegliere tra tante spiagge diverse: quelle di sola sabbia, oppure quelle di ciottoli, quelle attrezzate o quelle libere. Una cosa è certa, il mare è bellissimo.

La spiaggia di Apella, per esempio, è sicuramente una delle più belle dell’isola e anche super romantica. Una destinazione da sogno da aggiungere anche alla spiaggia di Achata con i suoi ciottoli bianchi alternati a sabbia per un risultato da cartolina. Se invece preferite una destinazione un po’ più turistica, con spiagge attrezzate e dei ristorantini di pesce lungo la costa potreste puntare a Mikri Amopi, con sabbia dorata, acqua limpida e cristallina.

Ovviamente le spiagge più belle della Grecia sono tantissime e il mare più affascinante per noi è questo di Karpathos, ma essendo una cosa così soggettiva, in realtà per voi potrebbe essere un altro. Suggeriteci qual è secondo voi la zona con il mare più bello della Grecia!