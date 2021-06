Dove andare in vacanza in Grecia: le isole meno turistiche. Quali sono le isole greche consigliate dai greci

La Grecia è una delle mete più gettonate: a luglio e agosto migliaia di turisti provenienti dall’Italia e da tutta Europa si riversano nelle sue meravigliose isole. Nel frattempo chi in Grecia ci vive si guarda bene dall’unirsi a questa massa di turisti e quasi in sordina sceglie per le sue vacanze isole meno famose, ma straordinariamente belle. Vale la pena dunque andare nelle isole greche consigliate dai greci, ovvero da chi le conosce bene.

Se volete fuggire dalla folla e andare in isole meno turistiche, magari proprio quelle dove vanno in vacanza i Greci, dovrete abbandonare i luoghi comuni, essere disposti a qualche spostamento in più, sacrificare la comodità di un’isola con volo diretto dall’Italia. Per cosa? Per ritrovarvi in autentici ed economici paradisi terrestri.

Le isole greche consigliate: dove vanno in vacanza i greci

Quando si tratta di scegliere un ristorante è buona regola osservare dove vanno a mangiare i locali. I ristoranti frequentati solo da turisti sono infatti generalmente più cari degli altri, molto affollati e spesso non offrono la migliore qualità di cibo. Lo stesso concetto si può applicare anche ai luoghi di vacanza e in questo caso alle isole greche.

Le isole greche sono molto numerose e scegliere dove andare è spesso un’impresa difficile. Ci si lascia guidare dalla fama, scegliendo le isole più famose o quelle più facilmente raggiungibili, ma il modo migliore è seguire i consigli dei Greci.

Ovvero di chi queste isole le conosce e può consigliare davvero dove andare. Non incontrerete mai ad agosto un greco in vacanza a Mykonos, perché per goderne appieno è meglio andarci fuori stagione. Così se si vuole andare in un’isola bellissima, non presa d’assalto e dove assaporare in pieno il gusto della Grecia dovete seguire i consigli degli ellenici.

Ecco quindi le isole greche consigliate dai Greci, quelle dove vanno in vacanza i Greci quando è piena estate e in cui difficilmente troverete qualche italiano.

Kythnos, Cicladi

Sifnos, Cicladi

Symi, Dodecanneso

Hydra, Golfo Saronico

Amorgos, Cicladi

Skyros, Sporadi Settentrionali

Evia, Sporadi

Kytnos vicino ad Atene

L’arcipelago delle Cicladi è uno di quelli più presi di mira in estate con voli che atterrano a tutte le ore e numerosi traghetti che partono. C’è chi si fa 10 ore di navigazione per raggiungere le isole più celebri dell’arcipelago, quando a meno di 2 ore dal Pireo si trova un’isola bellissima e poco turistica, Kythnos.

Qui i greci ci vengono appena possono, anche solo per un weekend, vista la vicinanza, per fuggire dal traffico di Atene. Quest’isola vi sorprenderà per la sua bellezza, le sue spiagge, le sue terme, le sue taverne, i suoi sapori autentici.

Sifnos, lontano dalla folla

In mezzo alle più celebri Milos e Paros Sifnos e la sua vicina Serifos vengono snobbate dai turisti italiani, mentre quelli greci ci vanno, eccome. L’isola a differenza delle altre Cicladi è molto verdeggiante, con ulivi e campagne coltivate.

Quest’isola offre la possibilità di bellissime passeggiate nel verde della natura, di scoprire monasteri, di visitare uno dei villaggi più belli delle Cicladi, Kastro, e di mangiare meglio che in qualsiasi altra isola per via dell’eccellente gastronomia.

Offre belle spiagge di sabbia, ci sono diversi locali in cui tirar tardi, ma niente discoteche o vita mondana. Ci si arriva in nave dal Pireo o da Santorini.

La più elegante è Symi

Symi si trova piuttosto lontana, verso la Turchia, anche se arrivarci non è complicato: da Rodi si prende una traghetto e in 1 ora e mezzo ci si arriva. La maggior parte dei turisti però si ferma a Rodi ed è meglio così! Qui vengono in vacanza molti greci, non giovanissimi, e piuttosto eleganti. E’ un buen retiro della classe agiata greca. L’architettura colorata rende unica questa isola, così come le tante escursioni da fare in barca.

La piccola e vicina Hydra

Hydra è facilmente collegata con il Pireo, appena due ore di navigazione, la rendono meta del turismo greco. E’ un’isola molto piccola che si gira solo a piedi ed ha poche spiagge. Colpisce per il suo mare blu intenso. E’ un’isola a vocazione artistica tanto che il poeta George Seferis le ha dedicato una poesia.

La selvaggia isola di Amorgos

Fra le Cicladi è una di quelle in cui vanno in vacanza i greci, mentre gli altri turisti incredibilmente vanno altrove. Amorgos è un’isola impetuosa e selvaggia. Il mare è di un blu scuro che lascia il segno in contrasto con il bianco delle case.

Le spiagge di sassi si raggiungono con sentieri: Aghia Anna è una delle più belle assieme a Mouros. Oltre al monastero l’isola è da girare per ammirare le rocce a strapiombo sul mare. La sera si passa alla Chora, non si farà certo l’alba in discoteca, ma fra ristoranti e localini si può tirar tardi.

In aereo da Atene a Skyros

Famosa fra i greci, molto meno o quasi per niente fra il resto del turismo internazionale. L’isola è servita da un aeroporto con voli da Atene ed è quindi facilmente raggiungibili.

I greci che decidono di portare con sé la macchina si imbarcano da Kymi, il porto dell’isola di Evia. L’isola di Skyros ha spiagge bellissime, di sabbia, e un mare turchese.

Evia l’isola che si raggiunge in autobus

Vicina ad Atene è frequentata da tantissimi greci, pochissimi invece i turisti stranieri, italiani poi da queste parti non se ne vedono. Questa grande isola, seconda solo a Creta, ha una densità abitativa bassa: a farla da padrone è infatti la natura dal mare alla montagna.

Evia è collegata alla terra ferma da due ponti e ci si arriva anche in autobus dall’aeroporto di Atene. E’ un’isola che offre davvero tanto: dalle passeggiate nella natura, dai monasteri da visitare, alle spiagge. E’ un’isola molto grande che vi saprà offrire spiagge sabbiose con tutti i servizi e calette incontaminate e selvagge.