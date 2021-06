Riapertura discoteche in Italia: c’è la data. Tutte le ultime notizie da conoscere.



Dopo l’ingresso di quasi tutta Italia in zona bianca insieme alla cancellazione del coprifuoco su tutto il territorio nazionale dal 21 giugno e ieri sera la notizia tanto attesa dell’abolizione dell’obbligo di mascherina all’aperto, arriva una nuova notizia che si aspettava da tempo: quella sulla riapertura delle discoteche.

I gestori delle sale da ballo chiedevano da tempo che fosse indicata almeno una data sulla possibile riapertura delle discoteche, che comunque in Italia sarà quasi ovunque all’aperto, visto il clima favorevole.

Dopo l’allentamento di molte restrizioni, l’anticipo di molte riaperture, grazie alla zona bianca, e altre concessioni era il momento di dare almeno qualche indicazione anche sulle discoteche. Dopo la notizia di ieri dalla Francia che ha annunciato la riapertura delle discoteche il 9 luglio, anche al coperto, l’Italia ha seguito dando la propria data. Ecco quando è prevista la riapertura delle discoteche nel nostro Paese.

Riapertura discoteche in Italia: annunciata la data

“Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche alle discoteche”, così ha parlato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in un’intervista a RTL 102.5, durante il programma Non Stop News che ha diffuso il testo delle sue dichiarazioni.

Dunque, discoteche riaperte in Italia almeno dal 10 luglio, con probabile accesso con il Green pass, come è previsto in Francia. Del resto, il certificato verde italiano è stato ideato proprio per i grandi eventi, partecipati da molte persone, e per i luoghi affollati, come le discoteche.

Il sottosegretario alla Salute ha riferito di aver avuto un colloquio sul caso discoteche con il ministro della salute Roberto Speranza.

“Questa settimana – ha spiegato Costa – indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l’unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo”, ha concluso il sottosegretario.

Gli amanti del ballo possono tornare a festeggiare.

