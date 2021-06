Via l’obbligo di mascherina all’aperto, la decisione del CTS. La novità.

Niente più mascherine all’aperto. Finalmente arriva la decisione definitiva del Comitato Tecnico Scientifico, presa durante la riunione di oggi.

Era una misura attesa negli ultimi giorni, dopo l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza sulla richiesta di parere al CTS per rimuovere in anticipo l’obbligo di indossare la mascherina protettiva, grazie al calo dei contagi e soprattutto al numero crescente di italiani vaccinati.

Ecco cosa hanno deciso gli esperti. Una novità che farà sicuramente piacere a molti italiani.

Via l’obbligo di mascherina all’aperto

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera alla cancellazione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dal 28 giugno prossimo, quando tutta Italia sarà in zona bianca, inclusa la Valle d’Aosta.

In una nota si legge: “Il CTS ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…)”.

Dunque in contesti affollati ed eventi molto partecipati, l’obbligo di indossare la mascherina resterà in vigore. Per evitare di trovarci senza protezioni in situazioni del genere, dovremo portare sempre la mascherina con noi e tirarla fuori per indossarla all’occorrenza.

Gli esperti del CTS raccomandano di mantenere il distanziamento anche all’aperto, se non si è congiunti. Mentre la mascherina andrà comunque indossata, oltre che nei luoghi a rischio assembramento all’aperto, sui mezzi di trasporto pubblico. La decisione del CTS è arrivata dopo una riunione durata due ore.

L’annuncio dell’eliminazione di obbligo di mascherine all’aperto è stato dato dal ministro Speranza tramite i suoi profili sui social network: “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts“, ha scritto su Facebook e Twitter.

L’ultima questione rimasta in sospeso è quella della riapertura delle discoteche, per le quali non è stata ancora stabilita una data. Al contrario della Francia che proprio oggi ha annunciato la riapertura per il 9 luglio. Anche la riapertura delle discoteche, tuttavia, potrebbe essere decisa nei prossimi giorni. L’accesso potrebbe essere consentito solo con il Green pass e solo per locali all’aperto. Resterebbe il nodo della mascherina, se sarà necessario indossarla o meno, visto che le discoteche sono luoghi di assembramento.

