Ibiza 2021: le discoteche sono aperte?

È la domanda che tutti gli amanti della movida si stanno facendo: quando aprono le discoteche a Ibiza in questo 2021? Vediamo quali sono le ultime notizie e se i locali più famosi d’Europa riapriranno a breve.

La pandemia di Coronavirus è ancora in corso e le riaperture di attività proseguono lentamente in Italia come all’estero. Gli amanti delle discoteche si chiedono se quest’estate 2021 si potrà tornare in pista in Italia, ma soprattutto se a Ibiza, l’isola regina della dance, le discoteche saranno aperte.

Ibiza è sempre stata una meta molto ambita da tutti quelli che amano fare baldoria, grazie ai suoi famosi locali che ogni anno ospitano DJ di fama mondiale, come David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris e tanti altri. Ma dopo l’estate 2020 senza discoteche, anche questa sembra non andare benissimo. Vediamo quali sono le regole al momento e cosa potrebbe cambiare.

Ibiza 2021, quando aprono le discoteche

Al momento, la diminuzione dell’incidenza dei casi a Ibiza ha fatto allentare le misure di allerta sanitaria sull’isola, che rimangono al Livello 1 da domenica 23 maggio 2021. È stato eliminato il coprifuoco ma, a quanto pare, non è ancora tempo per l’apertura delle discoteche.

In teoria, i dipartimenti della salute e del modello economico, del turismo e del lavoro del governo delle Baleari stanno mettendo a punto i dettagli, in modo che i locali e gli hotel di Ibiza possano iniziare ad aprire da sabato 3 luglio. Questo avverrà una settimana dopo i tre test pilota che si svolgeranno sulle isole: il 25 con una festa Children of the 80’s all’Hard Rock Hotel Ibiza, a Platja d’en Bossa, e poi altri due test a Palma de Mallorca in alcuni locali famosi. Se questi test dovessero andare bene, allora il governo potrebbe pensare di riaprire al pubblico le discoteche con regole ben precise.

José Luis Benìtez, responsabile dell’Associazione Ocio de Ibiza, si sente ottimista e ha dichiarato che secondo lui. se tutto andrà bene, dopo un anno e mezzo le discoteche di Ibiza potranno rivedere la luce.

“Dopo un anno negativo come il 2020, quest’anno faremo una prova pilota verso la fine di giugno o inizio luglio. Se tutto andrà bene potremo aprire le discoteche in sicurezza sia all’interno che all’esterno, indicativamente il 15 luglio”

Le regole anti Coronavirus a Ibiza

Le discoteche di Ibiza, quindi, il mese prossimo potrebbero riaprire, ovviamente in base a come continuerà l’andamento epidemiologico dell’isola.

Oltre alle discoteche, però, a Ibiza c’è molto altri da fare, come andare in spiaggia e visitare la cittadina e i paesini dell’isola. Per farlo, ecco le regole in vigore per contenere la pandemia di Covid.

Obbligo di mascherina per i maggiori di 6 anni Il coprifuoco è stato abolito, ma i negozi chiudono alle 24 Bar e ristoranti possono aprire se hanno a disposizione posti all’aperto con il 100% della capacità . All’interno , invece, il massimo è il 50% della capacità di capienza del locale I tavoli di bar e ristoranti possono contare su un massimo 6 persone all’interno e 10 persone all’aperto.



Leggi anche -> Vacanze Spagna 2021: tutte le regole anti Coronavirus

Riapertura delle discoteche in Italia

In Italia molte attività hanno riaperto, ma le discoteche rimangono chiuse e come abbiamo visto anche la regina della dance Ibiza al momento ha messo al bando il ballo. Se si potrà accedere in discoteca sarà solo per consumare da bere. ma non si potrà ballare. I patiti della dance sperano però che questa precauzione venga presto eliminata.

Al momento non ci sono certezze su quando le discoteche in Italia potranno riaprire ma solo qualche vaga indicazione. Si ipotizza infatti che dopo la metà di luglio con la revoca dell’obbligo della mascherina possano riaprire anche le piste da ballo all’aperto.