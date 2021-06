By

Voli low cost: Ryanair apre una nuova base a Torino, la sedicesima in Italia. Tutte le ultime notizie.

Si fa sempre più agguerrita la competizione tra compagnie aeree low cost in Italia. Aumentano le rotte e i collegamenti, crescono le frequenze di voli e le promozione a prezzi super scontati. Tutto pur di conquistare i vacanzieri dell’estate 2021, i partenza dopo un anno chiusi in casa per la pandemia.

La voglia di viaggiare è tanta e in molti partiranno, agevolati dal calo dei contagi, merito della campagna vaccinale, e dall’entrata in vigore del Green pass europeo.

Nella corsa ad accaparrarsi i clienti, le compagnie aree investono sul futuro, con nuovi investimenti e l’apertura di nuove basi. Da ultima, è Ryanair ad annunciare l’apertura di una nuova base in Italia, all’aeroporto Caselle di Torino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: Ryanair apre la base di Torino, la sedicesima in Italia

Sempre molto attiva nel lancio di continue promozioni sui voli a tariffe super scontate, Ryanair annuncia ora l’apertura di una nuova base in Italia, la sua sedicesima. Sarà a Torino, all’aeroporto Caselle, e verrà inaugurata il prossimo novembre. Con la nuova base i voli di Ryanair dal capoluogo piemontese saliranno a 123 alla settimana.

Saranno due gli aeromobili stanziati all’aeroporto torinese e per la prossima stagione invernale, dal 1° novembre, saranno aperte 18 nuove rotte, di cui 2 nazionali e 16 internazionali. Le nuove tratte sono: Budapest, Copenaghen, Cracovia, Edimburgo, Kiev, Lanzarote, Londra Luton, Madrid, Malaga, Marrakech, Parigi Beauvais, Shannon, Siviglia, Tel Aviv e Trapani, a cui si aggiungono Palma di Maiorca, Leopoli e Pescara che partiranno già nella stagione estiva, dal prossimo mese di luglio. Altre destinazioni che erano state già annunciate nelle scorse settimane sono Chania, Corfù e Rodi.

Con le nuove rotte, i collegamenti di Ryanair in partenza dall’aeroporto Torino Caselle diventeranno 32, con 13 Paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

L’apertura della nuova base Ryanair a Torino porterà allo scalo un investimento di 200 milioni di euro e la creazione di 60 nuovi posti di lavoro diretti. Sia i vertici di Ryanair che di Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Caselle, sono molto ottimisti sul futuro. Si tratta di “un’opportunità straordinaria per lo scalo di Torino che nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con la pandemia”, commentano da Sagat. “Siamo ottimisti, l’Italia ha riaperto al turismo e vediamo il traffico in ripresa”, dichiara Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair.

Per festeggiare l’annuncio della nuova base a Torino, Ryanair mette già a disposizione i nuovi voli per la stagione invernale con una promozione a prezzi scontati, da 19,99 euro. Inoltre, gli acquirenti avranno la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”, in caso di modifiche dei piani di viaggio.

I voli in offerta sono per viaggi fino a Marzo 2022, da prenotare entro la mezzanotte di venerdì 18 giugno, solo sul sito web Ryanair.com.

