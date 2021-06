Voli EasyJet: offerte per l’estate, le occasioni da non perdere. Tutte le informazioni.

Proseguono le offerte di voli scontati per le vacanze da parte delle principali compagnie aree low cost. Tocca di nuovo a EasyJet che dopo aver proposto voli scontati per un weekend al Sud Italia, lancia ora nuove offerte per l’estate.

I voli scontati sono per la Sicilia, la Sardegna e altre mete di mare, ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Voli low cost estate: le nuove offerte di Volotea

Voli EasyJet: offerte per l’estate, le occasioni da non perdere

Nel profluvio di offerte low cost per le vacanze estive, segnaliamo l’ultima promozione di EasyJet, attiva dall’11 giugno con voli scontati da Milano Linate per la Sicilia. La compagnia aerea mette a disposizione due voli scontati per Catania e Palermo, ognuno da 28,49 euro a tratta. Il volo per Palermo parte mercoledì 23 giugno; quello per Catania domenica 4 luglio. Dall’aeroporto cittadino del capoluogo lombardo due occasioni da non perdere, per cominciare bene l’estate.

Segnaliamo, comunque, anche le altre offerte di voli low cost per la Sicilia. Sempre da Milano, ma questa volta dallo scalo di Malpensa sono disponibili voli a prezzi ancora più convenienti. Sono in offerta voli da 16,99 euro (sola andata): lunedì 28 giugno per Palermo e lunedì 16 agosto per Catania. Dall’aeroporto di Napoli, invece, parte mercoledì 25 agosto un volo da 19,49 euro per Catania.

Leggi anche –> Vacanze economiche in Italia 2021: le mete low cost dove andare al mare

Le altre promozioni low cost

Non solo Sicilia, l’altra isola preferita dagli italiani per le vacanze estive, la Sardegna, è raggiungibile a prezzi scontati con i voli easyJet dai principali aeroporti italiani.

Da Milano Malpensa partono voli a prezzi scontati per Alghero, Cagliari e Olbia. Per Alghero è in offerta un volo da 16,99 euro (sola andata) in partenza martedì 31 agosto. Per Cagliari, il volo scontato a 19,49 euro parte lunedì 28 giugno. Sempre a 19,49 euro (sola andata) è il volo per Olbia, in partenza lunedì 5 luglio.

Dall’aeroporto di Bologna, invece, è in offerta un volo da 16,99 euro per Olbia, giovedì 19 agosto. Dallo scalo di Napoli parte un volo da 21,49 euro (sola andata) per Cagliari lunedì 28 giugno. Sempre da Napoli, è in offerta il volo a 21,49 euro per Olbia, mercoledì 18 agosto.

Da Venezia Marco Polo è imperdibile il volo a 16,99 euro per Olbia, mercoledì 6 luglio. Mentre dallo scalo di Verona è in offerta un volo, sempre per Olbia, da 19,49 euro, giovedì 12 agosto.

Dall’aeroporto di Milano Bergamo parte un altro volo in offerta con destinazione Olbia, il 28 giugno a 28,49 euro. Ancora un volo per Olbia in partenza il 28 giugno, questa volta da Torino, a 23,99 euro.

Come avevamo segnalato, del resto, Olbia è la destinazione regina dell’estate, con tanti nuovi collegamenti e offerte di voli.

Infine, tra le altre offerte di voli low cost per l’estate, segnaliamo anche i voli da 19,49 euro per Brindisi (14 luglio) e Lamezia Terme (17 agosto), in partenza da Milano Malpensa.

Leggi anche –> Voli low cost estate: in Sicilia nuovi collegamenti da Ryanair