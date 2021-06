Voli low cost estate: le nuove offerte di Volotea. Cosa bisogna sapere.

Troviamo ancora nuove offerte di voli low cost per l’estate. L’entusiasmo per la ripartenza, l’allentamento delle misure restrittive, l’avanzamento della campagna vaccinale in Europa e la prossima introduzione del green pass hanno messo il turbo alle offerte di viaggi.

Il settore che è più lanciato nella proposta di nuovi collegamenti e promozioni è quello del trasporto aereo, con le compagnie low cost all’assalto di mete turistiche, con l’apertura di nuove rotte verso destinazioni di tendenza, come Olbia. Tra le compagnie che hanno aperto nuovi collegamenti con Olbia c’è Volotea. La compagnia low cost spagnola ha lanciato numerose offerte di voli low cost per l’estate. Scopriamo le utlime.

Voli low cost estate: nuove offerte di Volotea

In arrivo nuove offerte di voli low cost super scontati per l’estate con Volotea. Occasioni da non perdere per viaggiare in Italia e in Europa. I prezzi più bassi partono da 9 euro a volo, di sola andata, ma allo stesso prezzo si trova anche il volo di ritorno.

Dopo avervi segnalato le offerte di Volotea di giugno, per viaggiare in Italia, vi segnaliamo i voli scontati per luglio e agosto, i mesi dedicati alle vacanze. I voli sono sia per l’Italia che per l’Europa.

Offerte voli per luglio



I voli low cost per l’estate in offerta da Volotea per il mese di luglio, a partire da 9 euro a tratta.

Da Olbia a Bologna

Olbia a Verona

D Olbia a Milano Bergamo

Da Cagliari a Torino

Olbia a Torino

Da Alghero a Napoli

Da Cagliari a Venezia

Palermo a Napoli

Da Olbia a Bari

Da Alghero a Verona

Alghero a Torino

Da Catania a Verona

Da Olbia a Pisa

Olbia ad Ancona

Da Olbia a Strasburgo

Da Palermo a Tolosa

Olbia a Nantes

Pisa a Nantes

Da Palermo a Strasburgo

Da Palermo a Nantes

Palermo Nizza

Da Olbia a Lione

Cagliari a Nantes

Da Cagliari a Bordeaux

Cagliari a Strasburgo

Segnaliamo anche i voli da 19,00 euro a luglio.

Da Catania a Venezia

Da Lamezia Terme a Torino

Bari a Verona

Catania a Torino

Da Catania ad Ancona

Catania a Genova

Da Catania a Napoli

Da Alghero a Venezia

Bari a Venezia

Da Palermo a Cagliari

Cagliari a Palermo

Da Olbia a Palermo

Da Bari ad Atene

Verona ad Atene

Da Cagliari a Praga

Da Bari a Dubrovnik

Offerte voli per agosto



I voli low cost in offerta da Volotea per il mese di agosto, a partire da 9 euro a tratta.

Da Pescara a Olbia

Da Bologna a Olbia

Verona a Cagliari

Da Marsiglia a Cagliari

Pisa a Olbia

Da Lione a Palermo

Da Nantes a Palermo

Napoli ad Alghero

I voli da 19,00 euro a tratta per agosto.

Da Verona a Minorca

Spalato a Venezia

Da Alghero a Torino

Da Verona a Bari

Catania a Torino

Catania a Pescara

Dubrovnik a Venezia

Da Palma di Maiorca a Genova

Dubrovnik a Bari

Palma di Maiorca a Venezia

Da Catania ad Ancona

Da Alghero a Napoli

Minorca a Venezia

Minorca a Torino

Da Catania a Venezia

Catania a Verona

Da Alghero a Genova

Alghero a Verona

Da Ibiza a Genova

Da Alghero a Venezia

Catania a Napoli

Catania a Genova

Da Pisa a Nantes

Da Torino a Minorca

Da Venezia a Minorca

Verona ad Atene

Bari ad Atene

Venezia ad Atene

Da Bari a Dubrovnik

