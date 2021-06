By

Turismo spaziale: Jeff Bezos in in viaggio con la New Shepard a luglio.



Il turismo spaziale diventa una realtà sempre più concreta. Dopo i primi esperimenti dei voli di Elon Musk, che con la sua SpaceX ha iniziato a collaborare con la Nasa, con i lanci di astronauti dagli Stati Uniti per la prima volta dalla fine del programma Shuttle, tocca ora alla Blue Origin di Jeff Bezos partire per lo spazio.

L’annuncio del lancio è stato dato oggi dallo stesso Bezos su Instagram e a bordo ci sarà anche lui insieme al fratello Mark. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Turismo spaziale: Jeff Bezos in orbita a luglio

Jeff Bezos turista dello spazio il prossimo luglio. Il miliardario americano, fondatore di Amazon, ha annunciato il lancio del primo volo umano di New Shepard, la navicella di Blue Origin, la società spaziale da lui fondata e per la quale ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Amazon

A bordo della New Shperad viaggeranno Jeff Bezos, suo fratello Mark e altri membri dell’equipaggio, tra cui il fortunato che riuscirà a conquistare il posto messo all’asta e per il quale è stata raggiunta la cifra di 2,8 milioni di dollari. L’asta ha raggiunto 6mila partecipanti di 43 Paesi diversi e si concluderà il 12 giugno con un evento dal vivo. Chi offrirà la cifra più alta potrà partire per lo spazio con i fratelli Bezos.

Il lancio di New Shepard è in programma per il 20 luglio prossimo. La navicella spaziale è composta da un razzo e da una capsula che può ospitare fino a sei passeggeri. Il razzo lancerà i turisti spaziali e poi si staccherà dalla capsula, che galleggerà appena sopra l’atmosfera. Il volo spaziale, infatti, raggiungerà la linea di Kàrmàn, a 100 chilometri sopra il livello del mare, al confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio esterno, sotto l’orbita terrestre bassa, che parte dai 300 chilometri.

I turisti spaziali galleggeranno sopra la Terra, ammirandone la curvatura e le meraviglie dallo spazio. Poi la capsula rientrerà con un atterraggio con paracadute nel deserto del Texas. Sarà un viaggio di breve durata ma sufficiente a creare emozioni indescrivibili. Come racconta lo stesso Jeff Bezos nel video pubblicato su Instagram in cui annuncia la partenza con New Shepard.

“Guardare la Terra dallo spazio ti cambia, cambia il tuo rapporto con questo Pianeta, con l’umanità: è una sola Terra“. Sono le parole di Bezos. “Voglio partire con questo volo perché è una cosa che ho sempre voluto fare nella mia vita, è un’avventura… una grande occasione per me. Ci sarà anche mio fratello in questo primo volo, perché siamo molto amici”.

Mark Bezos, fratello di Jeff, dopo una carriera come pubblicitario, si è dedicato interamente alla beneficenza. È vice presidente e responsabile della comunicazione di Robin Hood, un’organizzazione per la lotta alla povertà a New York.

L’annuncio di Bezos su Instagram