Lancio Space X, partita la Dragon di Elon Musk: “Abbiamo fatto la storia” -Diretta

Il lancio della navicella Dragon dell’agenzia spaziale di Elon Musk ‘Space X’ è andato per il meglio, grande soddisfazione da parte di Trump e della Nasa.

Il rilancio del progetto spaziale statunitense passa per i finanziamenti e l’interesse del magnate Elon Musk. La Nasa aveva interrotto i lanci verso la stazione spaziale internazionale nel 2011 a causa della mancanza d’interesse degli americani e di relativi fondi per finanziare le missioni. L’ingresso della Space X di Elon Musk ha dato nuovo slancio al progetto e oggi è stato compiuto il primo passo verso l’obiettivo finale: il raggiungimento di Marte.

Il primo lancio della Space X, con la collaborazione della Nasa, era previsto per mercoledì 27 maggio. Per l’occasione era arrivato anche il presidente Usa Donald Trump, ma dopo 17 minuti di diretta il lancio è stato annullato a causa del maltempo. Questa sera sembrava che il destino fosse contrario alla prima missione privata della storia, visto che il cielo era denso di nuvoloni neri ed in molti cominciavano a temere che si doveva nuovamente posticipare il lancio.

Space X, partita la navicella di Elon Musk

Per fortuna dopo qualche momento di preoccupazione il cielo si è rischiarato e la Nasa ha dato il via libera allo shuttle. La partenza è avvenuta alle 21,22 ora italiana e gli astronauti si stanno dirigendo a bordo della Dragon verso l’Iss. Tutto è andato alla perfezione, visto che il razzo Falcon 9, vettore riutilizzabile, è atterrato placidamente verso la piattaforma galleggiante a largo della Florida. Grande soddisfazione per l’esito del lancio da parte della Nasa che ha dichiarato: “Abbiamo fatto la storia, inizia una nuova era”, anche Trump era visibilmente soddisfatto: “E’ incredibile”, le parole del presidente Usa.