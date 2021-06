trenitalia promozione estate insieme

Trenitalia lancia la promozione Estate Insieme per i treni regionali. Tutte le informazioni utili.



Un weekend al mare in treno? Grazie alla nuova promozione di Trenitalia “Estate Insieme” è possibile a prezzi scontati, a bordo dei treni regionali.

La promozione prevede viaggi illimitati per 4 weekend consecutivi, verso tutte le destinazioni italiane raggiunte dai treni regionali di Trenitalia. Il periodo dell’offerta va da venerdì 11 giugno a domenica 27 settembre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Trenitalia lancia la promozione Estate Insieme per i treni regionali

Se per questa estate avete in programma di trascorrere i weekend fuori città, al mare o al lago, in montagna o dove volete, dovete prendere in considerazione l’idea di viaggiare con i treni regionali. Infatti, Trenitalia ha lanciato una promozione imperdibile che offre viaggi illimitati per 4 weekend consecutivi verso qualsiasi destinazione italiana servita dai treni regionali a soli 39 euro.

I treni regionali in offerta prevedono orari di partenza dalle 12:00 del venerdì alle 12:00 del lunedì successivo.

La promozione può essere estesa a tutti i weekend del periodo di validità, dall’11 giugno al 27 settembre 2021, con Estate Insieme XL a 99 euro.

Regolamento

La promozione Estate Insieme e Estate Insieme XL è un titolo di viaggio nominativo che consente:

un numero illimitato di viaggi

in seconda classe

su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e TrenitaliaTper.

L’offerta è valida indipendentemente dal luogo di partenza e da quello di destinazione del viaggio, a partire dalle ore 12.00 del venerdì e fino alle ore 12.00 del lunedì successivo e nel periodo compreso tra venerdì 11 giugno e domenica 27 settembre 2021.

Il titolo di viaggio viene convalidato a partire dal giorno selezionato in fase di acquisto dal viaggiatore. Non è ammesso cambio né rimborso e non è consentito il cambio nominativo, inoltre non sono ammesse riduzioni.

L’offerta Estate Insieme consente di viaggiare per 4 weekend consecutivi al prezzo di 39 euro, mentre con l’offerta Estate Insieme XL si può viaggiare tutti i weekend del periodo di validità, fino al 27 settembre, a soli 99 euro.

Acquisto

Per acquistare la promozione Estate Insieme o Estate Insieme XL è sufficiente andare alla home page del sito web ufficiale di Trenitalia e sotto il form di acquisto cliccare sulla voce “Altro/Miglior prezzo“, quindi cliccare sulla voce “Altre stazioni/opzioni” nel menù a tendina che si aprirà sotto. Una volta aperta la nuova pagina, clicacre sul tab “Altri Servizi ” che comparirà dal menù a sinistra.

Sulle tre voci che compariranno in alto, cliccare su “Promo (solo treni regionali)“. Quindi scegliere la promozione Estate Insieme o Estate Insieme XL che comparirà ne menù a tendina. Infine selezionare il numero dei biglietti e la data di partenza della promozione.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promo-estate-insieme.html

