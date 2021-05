Viaggi in treno Intercity con trasporto bici gratuito: l’offerta di Trenitalia. Tutte le info utili.

Un’offerta imperdibile per tutti gli amanti della bicicletta che si spostano sue e giù per l’Italia in Treno. Fino al 12 giugno il servizio di trasporto bici montata è gratuito sugli Intercity di Trenitalia. Un’occasione di cui approfittare subito per i vostri viaggi in Italia, che nel frattempo è diventata quasi tutta gialla, quindi con libertà di movimento tra regioni.

Ecco tutto quello che dovete sapere sull’offerta di Trenitalia.

Treno Intercity con trasporto bici gratuito: l’offerta di Trenitalia

Viaggiare in treno e soprattutto in bicicletta fa bene all’ambiente. Le emissioni di Co2 con il trasporto ferroviario sono molto ridotte, mentre la bici ha emissioni zero e fa bene alla salute del ciclista. Sempre più persone in città, ma anche in provincia, si spostano in bicicletta. Anche sulla lunghe distanze, grazie ai treni che effettuano servizio di trasporto biciclette.

Oggi si può andare da una città all’altra in bicicletta, basta salire su un treno con vagone bici. Un’offerta che negli tempi è cresciuta, soprattutto nel trasporto locale. Non mancano nemmeno i treni che consentono il trasporto bici tra le grandi città.

Trenitalia mette a disposizione i suoi treni Intercity per i ciclisti, con un’offerta imperdibile da prendere al volo. Fino al prossimo 12 giugno, infatti, chi acquisterà un biglietto dell’Intercity con trasporto bici potrà usufruire della promozione con servizio gratuito. Si paga solo il biglietto del terno per il passeggero.

La promozione di Trenitalia è per lanciare il nuovo servizio di trasporto biciclette sugli Intercity. Il posto per le due ruote è previsto nella carrozza 3 dei treni, dove sono disponibili 6 posti a rastrelliera per agganciare in verticale la bicicletta. Inoltre, sono previsti anche 2 punti per la ricarica delle biciclette elettriche.

Il servizio di trasporto bici è presente sui treni Intercity per 68 collegamenti:

da/per Milano , Ventimiglia, Genova, La Spezia, Livorno, Grosseto, Bologna, Pescara, Bari, Taranto, Lecce;

, Ventimiglia, Genova, La Spezia, Livorno, Grosseto, Bologna, Pescara, Bari, Taranto, Lecce; da/per Roma , Trieste, Ventimiglia, Firenze, Salerno, Reggio Calabria, Perugia, Ancona, Bari, Taranto;

, Trieste, Ventimiglia, Firenze, Salerno, Reggio Calabria, Perugia, Ancona, Bari, Taranto; da/per Bologna, Bari, Lecce.

Il servizio di trasporto bici sugli Intercity di Trenitalia costa 3,50 euro, ogni passeggero può acquistare il servizio per una sola bicicletta, con prenotazione obbligatoria. Il servizio sarà gratuito per chi acquista entro il 12 giugno prossimo. Naturalmente, il servizio di trasporto bici va acquistato insieme al biglietto di viaggio per la destinazione scelta.

L’acquisto può essere effettuato sul sito web ufficiale di Trenitalia, sulla App Trenitalia, alle biglietterie e alle macchinette self-service nelle stazioni. Oppure si può chiamare il Call Center Trenitalia (servizio a pagamento) o andare nelle agenzie di viaggio.

Chi ha già acquistato il biglietto del treno e vuole aggiungere il servizio di trasporto bici in un secondo momento deve aggiungere la relativa opzione modificando la prenotazione sul sito web. Basta andare nell’area “Modifica Biglietto”, poi cliccare sul pulsante “Aggiungi altri servizi” e nella sezione “Completa il tuo viaggio” scegliere l’opzione “Viaggia con la tua bici”.

Condizioni di acquisto e trasporto

Al servizio di trasporto bici si applicano le stese condizioni in termini di cambio e rimborso previste per il biglietto di viaggio a cui è aggiunto.

In stazione, il passeggero deve provvedere da solo alle operazioni di carico e scarico della bicicletta e deve provvedere alla sua custodia. Trenitalia declina le responsabilità sulla custodia e su eventuali danni.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/altri_treni/treni_intercity/servizio-bici-con-intercity.html

