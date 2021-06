Valerio Braschi, l’importante traguardo: “Uno dei giorni più belli”

Dopo l’annuncio della riapertura del suo ristorante, Valerio Braschi ottiene un importante riconoscimento.

Aveva vinto Masterchef, ma oggi per Valerio Braschi si celebra un’altra importante giornata di festa. Un traguardo pazzesco che lo consacra ancora di più tra i migliori chef d’Italia. Cosa gli è successo? Valerio di Masterchef ha annunciato di aver vinto il premio di “Giovane Chef Dell’Anno 2021” delle Guide Espresso. Ma non solo.

Valerio Masterchef, oggi è il Giovane Chef dell’Anno 2021 per l’Espresso

Valerio Braschi dalla sua vittoria a Masterchef ha vissuto una vita ricca di successi, personali e lavorativi. Il suo estro aveva colpito molto i giudici del talent tanto che Bruno Barbieri gli aveva persino proposto una stage nei suoi ristoranti. Ma Valerio voleva studiare ancora e finito questo step si è tuffato tra i fornelli di un ristorante importante il 1978 di Roma di cui è executive chef da ormai 2 anni. E proprio il suo ristorante mentre lui diventava Giovane Chef Dell’Anno 2021, otteneva due cappelli dell’Espresso. Un riconoscimento anche questo super importante che attesta il lusso, le capacità e la qualità della cucina di Valerio Braschi.



I ringraziamenti su Instagram

“È stato un anno clamoroso, ma noi non ci siamo mai abbattuti, abbiamo continuato a spingere sempre di più, migliorandoci ogni singolo giorno – scrive Valerio Braschi nella didascalia accanto alla sua foto su Instagram – Le notti passate assieme a Riccardo Arcangeletti in cucina e Mirko Disimone in sala ci hanno portato a questi 2 risultati magnifici!”. L’entusiasmo dell’ex vincitore di Masterchef è palpabile nell’aria e come dargli torto?

Valerio di Masterchef termina poi il suo lungo post con i ringraziamenti: “I nomi delle persone che ringrazio sono troppi da elencare, partendo dalla mia famiglia, i miei amici, il mio socio, lo staff di sala, cucina e amministrazione del 1978 e tutti coloro che ogni giorno mi spingono a non fermarmi e a proseguire dritto verso la meta. Dal 2 giugno riapriremo e non vediamo l’ora di farvi vivere un’esperienza unica!”.

Non ci resta che prenotare quindi un posto per cenare o pranzare al Ristorante 1978 di Valerio Braschi e provare la sua cucina da sogno!