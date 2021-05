Quanto costa mangiare al ristorante di Valerio Braschi di Masterchef?

I prezzi del Menù del ristorante di Valerio Braschi, 1978, a Roma. Quanto costa un pranzo o una cena nel locale del vincitore di Masterchef?

Lo abbiamo visto trionfare nella sesta edizione di Masterchef Italia e, da quel momento, la vita e la carriera di Valerio Braschi ha letteralmente spiccato il volo. Oggi Valerio ha un suo ristorante e molti fan dell’ex concorrente e del programma di Sky scelgono di andare a mangiare nel suo locale. Ma quanto costa un pranzo o una cena al 1978, ristorante di Roma di Valerio Braschi?

Il menù del ristorante di Valerio Braschi e i prezzi

La cucina di Valerio Braschi e i suoi piatti sono molto ricercati. Per questo motivo il prezzo dei piatti del suo menù non è certamente pari a quello di una trattoria, anzi. Ma ogni euro speso nel ristorante di Valerio di Masterchef ripaga in gusto e sapore come rivelano le recensioni dei clienti su Tripadvisor. Il costo del menù del ristorante di Valerio di Masterchef è variabile, ma lo potete consultare comodamente online sul sito ufficiale del 1978.

Quanto costa il menù degustazione?

Se avete deciso di andare a mangiare al ristorante di Valerio di Masterchef potrete scegliere tra il menù alla carta o il menù degustazione. Quest’ultimo si chiama Menù Mirai Valerio ed è composto da 10 portate, per un costo totale di 100 euro, bevande escluse. I piatti sono:

Agnello, caviale, cipollotto Coniglio, ostrica, plancton Xango, foie gras, rana pescatrice Lasagna 2021 Pasta, midollo, Blood-targa. Santarcangelo-Roma-Tokyo Ragù della nonna Elsa Glacier 51, Rubia gallega, curry verde Errore perfetto Cocco, lemongrass, aglio nero

Quanto costano i singoli piatti del menù di Valerio di Masterchef?

Se invece optate per il menù alla carta potrete scegliere tra molti più piatti della cucina di Valerio Braschi e gestirvi autonomamente il prezzo totale facendo due semplici conti. Il costo dei singoli piatti, come vedrete, si aggira dai 18 euro del dolce fino ai 55 di una particolarissima seconda portata. Pensate siano troppo cari? In realtà fra la cura della materia prima e la meraviglia dei sapori che andrete a provare scoprirete che ogni euro è stato ben speso.

Ecco i prezzi del menù digitale pubblicato sul sito ufficiale del ristorante di Valerio Braschi:

Plancton, capesante e cioccolato: 30,00€

Manzo, ostrica, cacciatora: 25,00€

Gamberi rossi, curry indiano, lime: 25,00€

Risotto alla prescinseua e piccione: 30,00€

Cappelletti, coniglio e patate: 25,00€

Pasta, bottarga di coniglio, finocchio e caviale affumicato: 25,00€

Glacier 51, Rubia gallega, curry verde: 55,00€

Lingua di wagyu, indivia belga, cacciatora: 45,00€

Agnello, piselli, fave e topinambur: 40,00€

Cocco, Lemongrass, aglio nero: 16,00€

Luna park: 18,00€

Ricapitolando, per rispondere alla domanda sul quanto costa mangiare nel ristorante 1978 di Valerio Braschi a Roma, non è certo un ristorante economico. Però assaggerete piatti pazzeschi, accostamenti di sapori all’avanguardia… farete insomma una vera e propria esperienza gastronomica!