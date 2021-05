Valerio Braschi, Masterchef: “Non vedevamo l’ora di potervelo comunicare”

L’ex vincitore di Masterchef Italia 6, Valerio Braschi ha fatto un annuncio incredibile su Instagram.

Difficile non ricordarsi di Valerio Braschi, giovane chef che ha letteralmente trionfato nella sesta edizione di Masterchef Italia. Esuberante, pieno di vita e intraprendente, l’allora giovanissimo partecipante del cooking show oggi è diventato un cuoco molto apprezzato e amato non solo dai suoi amici e colleghi, ma da tutto il pubblico. Non stupisce quindi che il suo ristorante, il 1978 di Roma, sia uno dei più quotati e apprezzati nella Capitale. Ora, per altro, Valerio di Masterchef può finalmente dare una bellissima notizia a tutti i suoi fan.

Il ristorante di Valerio Braschi ha riaperto

Il Ristorante 1978 di Valerio Braschi a Roma, ha subito svariati stop&go come tutte le attività commerciali e di ristorazione in questo difficilissimo periodo storico per via dell’emergenza Coronavirus. Ora però, finalmente, con un post su Instagram, Valerio di Masterchef ha potuto annunciare che dal 2 giugno il suo ristorante ricomincerà a lavorare a pieno regime: “Il Ristorante1978 riparte dal 2 giugno! – scrive Valerio sul suo profilo Instagram – Non vedevamo l’ora di potervelo Comunicare! Oggi abbiamo ufficialmente aperto le prenotazioni! Saremo aperti a pranzo e a cena: si torna al lavoro!“.

Le ricette e le novità di Valerio in cucina

Si respira tanto entusiasmo nelle parole di Valerio Braschi che ovviamente, come ogni giovane che si rispetti, ha molto voglia di fare. Soprattutto visto che ha la fortuna di poter lavorare e fare qualcosa che ama follemente. In questa lunga pandemia Valerio di Masterchef non si è mai veramente fermato. Ha continuato a creare piatti pazzeschi come la lasagna rivisitata in tubetto che ha fatto molto discutere e ha riscosso altrettanto successo.

Per questo ora siamo estremamente curiosi di vedere quali piatti verranno inseriti nel nuovo menù del ristorante di Valerio Braschi. Ci saranno sicuramente delle succulente novità visto che l’ex vincitore di Masterchef si è sempre distinto per il suo estro e le sue capacità creative.

Insomma, complice l’estate e la ripartenza alle porte, una delle tappe fisse in un tour enogastronomico non può che essere al ristorante 1978 di Valerio Braschi a Roma!