Offerte voli low cost, Wizz Air fa lo sconto nel giorno del suo compleanno. Tutto quello che bisogna sapere.

Aumentano le offerte di voli low cost in vista dell’estate, per andare incontro alla crescente voglia di viaggi e vacanze degli italiani. Abbiamo visto che molte compagnie hanno aumentato le rotte verso le destinazioni di vacanza e le frequenze di quelle già operative. Le occasioni sono tante e tutte da prendere subito.

Qui vi segnaliamo, invece, l’ultima offerta dalla compagnia low cost Wizz Air che offre ai suoi clienti lo sconto sui voli per festeggiare il suo compleanno, oggi 19 maggio, con riduzioni tariffarie fino al 35%. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Weekend al Sud: offerte di voli low cost da EasyJet

Voli low cost, da Wizz Air sconto per festeggiare il compleanno

Da non perdere l’offerta lampo da Wizz Air. La compagnia aerea low cost offre uno sconto del 35% ai suoi clienti per festeggiare il suo 17° anno di attività. Un compleanno quasi da maggiorenne per la compagnia aerea ungherese che negli ultimi anni si è affermata in Italia, conquistando sempre più fette di mercato e sottraendole alle altre compagnie low cost.

La promozione di Wizz Air è valida nella sola giornata di oggi, mercoledì 19 maggio, dalle ore 0:00 fino alle 23:59, ora italiana.

Come si applica la promozione

Lo sconto fino al 35% sui voli Wizz Air si applica alla tariffa, le tasse e i costi amministrativi esclusi. Sono inclusi nella promozione tutti i voli e a tutte le destinazioni disponibili sul sito web wizzair.com e sull’app mobile WIZZ nella giornata di oggi. Il periodo di viaggio è illimitato. L’offerta non è valida per le prenotazioni di gruppo.

La promozione con sconto del 35% si applica solo alle prenotazioni effettuate sul sito web wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. Non vale, dunque, se prenotate il volo tramite agenzia o altri siti web, come aggregatori e tour operator online.

La compagnia Wizz Air, inoltre, ha diverse offerte di voli a prezzi già scontati sul proprio sito. Inoltre chi acquista un volo con Wizz Air ha a disposizione il servizio Flex che permette il cambio di volo senza penali e il rimborso, su conto Wizz, in caso di cancellazione del volo. Il servizio Flex si può acquistare solo al momento di una nuova prenotazione e non può essere aggiunto a una prenotazione già effettuata. Inoltre, il servizio Wizz Flex può essere acquistato anche con il pacchetto WIZZ Plus, che prevede ulteriori vantaggi. Tutte le info sul sito Wizz Air.

Leggi anche –> Isole della Grecia low cost: dove andare in vacanza