Il Volo, Tour 2021: le date e le location dei concerti

Brutte notizie per i fan del trio di tenori Il Volo. Il loro tour è stato rimandato al prossimo anno. Ecco le date e tutte le location dei concerti.

Il tour 2021 de Il Volo è stato rimandato nel 2022, visto che le norme vigenti al momento a causa della pandemia non permettono lo svolgimento normale degli eventi. I biglietti già acquistati in prevendita restano comunque validi per partecipare alle date corrispondenti. Ecco quali sono le nuove date e le location dei concerti de Il Volo!

Il Volo, tour 2021: le nuove date

Sono state posticipate al 2022 le date del tour “10 Years – Live”, i concerti del gruppo Il Volo composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Queste le prime date confermate per il 2022:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

Entro il 15 maggio 2021 verranno comunicate le nuove date di recupero relative ai seguenti concerti:

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina

16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino

20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma

23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano

L’Arena di Verona, culla di numerosi eventi

Le due date già confermate de Il Volo per il 2022 si svolgeranno all’Arena di Verona, uno dei luoghi più affascinanti dove assistere a un concerto o a uno spettacolo teatrale.

Uno dei monumenti più antichi e affascinanti del nostro Paese, l’Arena di Verona ha ospitato per anni e anni numerose opere liriche e concerti, italiani e internazionali, diventando una location di prestigio per ogni evento.

Per conoscere tutti gli eventi e i concerti in programma consultare il sito ufficiale.

Teatro Antico di Taormina, una location suggestiva

Un altro luogo dove si terranno i concerti de Il Volo è il Teatro Antico di Taormina, un luogo suggestivo che rende ogni evento unico nel suo genere, fondendo bellezza antica e cultura.

Grazie al magnifico panorama sul golfo di Schisò e sull’imponente Etna, il Teatro Antico di Taormina è uno dei luoghi più prestigiosi del mondo artistico. Arroccato su una collina in uno degli scenari più belli che si possano vedere, il Teatro è stato costruito nel III secolo a.C. ed è notevolmente ben conservato.

Ancora oggi viene utilizzato per spettacoli operistici e musicali, con artisti provenienti da tutto il mondo.

Insomma, per vedere Il Volo in concerto bisognerà aspettare, ma sicuramente ne varrà la pena. Voi avevate già comprato un biglietto per il loro live?

(Credits immagini Google Commons)