Gloria Clama, Masterchef 8: dov’è il suo ristorante, menù e prezzi

Il ristorante di Gloria Clama di Masterchef 8: dove si trova, il menù e i prezzi.

Non sono tanti i concorrenti di Masterchef che, dopo la partecipazione al programma, sono riusciti a fare carriera nel mondo della ristorazione. Quelli che ce l’hanno fatta però hanno aperto un loro ristorante, come Gloria Clama, finalista di Masterchef 8.

La donna era entrata nel programma come operaia di una fabbrica, mulettista di Paularo, ma ne è uscita come una vera e propria chef tanto che Gloria di Masterchef Italia ha un suo ristorante chiamato Indiniò, di grande successo per altro, a Raveo in provincia di Udine. Scopriamo insieme che piatti si fanno, come arrivare al suo ristorante, il menù, i prezzi e cosa ne pensano i clienti.

Il ristorante di Gloria Clama di Masterchef: Indiniò

Il nome del ristorante di Gloria di Masterchef è Indiniò. Si trova a Raveo, precisamente in Via Norsinia 21/B e lo ha aperto dopo pochissimo che ha lasciato il programma. Questo perché la sua grinta e voglia di fare l’hanno portata a bruciare le tappe e realizzare rapidamente i suoi sogni.



uno dei piatti di gloria a masterchef 8

Durante il cooking show, Gloria aveva raccontato ai giudici di Masterchef, del suo sogno di aprire un ristorante nel cuore delle Alpi Carniche. E alla fine ce l’ha fatta! Anche grazie al marito Mirko! Il ristorante di Gloria Clama è piccolo, circa 35 coperti, arredato con cura e pensato per regalare un’atmosfera intima e molto accogliente.

Il menù del ristorante della chef Clama

I piatti che Gloria realizza nel suo ristorante sono legati a doppio filo con la sua terra e, per questo motivo, il menù varia spesso a seconda della disponibilità di prodotti del territorio.

Uno degli ultimi menù postati su Instagram vede, per esempio:

Battuta di manzo al coltello, fonduta al Frant, salsa al tuorlo d’uovo

Zucca in raviolo, fiori di montagna, burro nocciola, amaretto

Petto d’anatra al timo, tortino di patate

Pancia di maialino, cicoria saltata

Lingua tonnata, salsa di vitello, cipolla, misticanza

Cuscino di pane al nero di seppia ripieno di tartare di gambero rosso, polvere di pomodoro, wasabi e sale maldon

Prezzi del ristorante di Gloria di Masterchef

Per quanto riguarda la domanda che tutti si pongono, ossia, quanto costa mangiare al ristorante di Gloria di Masterchef la risposta si trova su Tripadvisor. Una foto riporta infatti il menù con i prezzi del ristorante e vediamo che il piatto più caro costa 20 euro. Assolutamente abbordabili insomma!

Abbiamo scoperto quindi un po’ di informazioni interessanti sul ristorante di Gloria Clama di Masterchef 8. Ora, non appena sarà possibile, non ci resta che andare a provarlo!