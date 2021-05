Monir Eddardary, Masterchef 10: cosa fa oggi, origini e dove vive

Cosa fa oggi Monir di Masterchef 10? Dove lavora e dove vive il concorrente più amato dell’ultima edizione?

Inutile negare l’evidenza. Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10, ci è piaciuto tantissimo, ma tutti tifavamo per lui: Monir Eddardary! Non stupisce quindi che oggi i fan siano super curiosi di sapere cosa fa l’ex partecipante al cooking show e se sta lavorando in qualche cucina o ristorante in giro per l’Italia.

Monir di Masterchef probabilmente con la sua simpatia e onestà è e resterà sempre uno dei concorrenti più amati quindi non perdiamo tempo e andiamo a scoprire subito cosa fa oggi, dove vive e quali sono le sue origini che lo hanno aiutato spesso a realizzare ricette etniche durante la partecipazione allo show.

Che lavoro fa oggi Monir di Masterchef 10?

Monir di Masterchef 10 è stato chiamato anche il Survivor perchè riusciva a salvarsi praticamente ad ogni prova, fino alla finale praticamente. Mistery Box dopo Mystery Box e Pressure dopo Pressure Monir ci ha fatto ridere e divertire, ma se vi state chiedendo cosa fa oggi preparatevi ad un po’ di amaro in bocca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monir Eddardary (@monir_masterchefit10)

Monir infatti non sta lavorando in modo fisso in nessun ristorante. Non perché non sia bravo, anzi, ma il periodo storico non aiuta sicuramente. Infatti come lui anche Francesco Aquila e Irene stanno solo facendo delle collaborazioni part time.

Le origini marocchine nella sua cucina

Non è assolutamente escluso che, quando la situazione lo permetterà, Monir Eddardary aprirà un suo locale oppure verrà chiamato a lavorare in qualche cucina di qualche ristorante importante. Anzi.

Le sue origini marocchine in questo potrebbero aiutarlo moltissimo. Il concorrente infatti è originario di Bevagna, ma la mamma e il papà sono marocchini e la sua cucina ha risentito moltissimo del tocco etnico di queste località. Fin da piccolo infatti amava osservare la mamma muoversi tra i fornelli. A questo non possiamo dimenticare che Monir di Masterchef ha anche vissuto 6 anni in Australia.



Oggi Monir, come vediamo dal suo profilo Instagram ufficiale, sta facendo diverse collaborazioni e porta avanti svariate partnership commerciali legate al mondo della cucina. Non manca mai di pubblicare foto e post relative alle sue ricette per permettere a tutti i suoi fan di cucinare con lui!