Borgo dei Borghi 2021, torna il concorso sul borgo più bello d’Italia. Ecco come e fino a quando si vota.

Per tutti gli amanti del territorio italiano, delle sue meraviglie naturali e storico-artistiche, in particolare dei piccoli paesi gioiello, torna il concorso il Borgo dei Borghi, che premia il borgo più bello d’Italia.

Ogni anno si sfidano 20 borghi di diverse regioni italiane, presentati in tv nell’omonimo programma in onda su Rai3 e condotto da Camila Raznovich, la domenica, in prima serata.

Le votazioni online si sono già aperte domenica 7 marzo su RaiPlay, mentre l’appuntamento con il programma in tv sarà domenica 4 aprile, giorno di Pasqua. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Borgo dei Borghi 2021, torna il concorso sul borgo più bello d’Italia. Come votare

Giunto alla sua ottava edizione torna il programma tv e concorso di successo “Il Borgo dei Borghi“, condotto la domenica in prima serata dalla presentatrice Camila Raznovich. Il concorso premia ogni anno il borgo più bello d’Italia.

Il programma offre una panoramica, con riprese televisive, interviste, racconti, presentazione di tradizioni culturali e ricette tipiche, di 20 borghi italiani, uno per regione. Gli spettatori potranno così scoprire da vicino piccole e grandi meraviglie del nostro territorio, anche poco conosciute. Il programma tv ha fatto la fortuna di tanti luoghi, che rischiavano di essere dimenticati.

La nuova stagione del programma tv “Il Borgo dei Borghi” andrà in onda, come sempre, su Rai 3, in prima serata la domenica, il 4 aprile. Quel giorno sarà la domenica di Pasqua. Gli italiani avranno così una serata di svago e bellezza, anche perché saranno costretti a stare chiusi in casa, vista la zona rossa che il governo si appresta ad introdurre.

Se il programma tv lo vedremo ad aprile, nel frattempo le votazioni online per far vincere il proprio borgo preferito sono state aperte domenica 7 marzo. Si vota su Raiplay, dopo essersi registrati, fino a domenica 21 marzo alle ore 23.59. Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza.

Al voto popolare si sommerà quello della giuria di esperti, che quest’anno sarà composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.

I 20 borghi in gara per l’edizione 2021 del concorso il Borgo dei Borghi:

Albori (Salerno) Campania ;

(Salerno) ; Baunei (Nuoro), Sardegna ;

(Nuoro), ; Borgo Valsugana (Trento), Trentino Alto Adige ;

(Trento), ; Buonconvento (Siena), Toscana ;

(Siena), ; Campli (Teramo), Abruzzo ;

(Teramo), ; Cocconato (Asti), Piemonte ;

(Asti), ; Corciano (Perugia), Umbria ;

(Perugia), ; Finalborgo (Savona), Liguria ;

(Savona), ; Geraci Siculo (Palermo), Sicilia ;

(Palermo), ; Grottammare (Ascoli Piceno), Marche ;

(Ascoli Piceno), ; Issime (Aosta), Valle d’Aosta ;

(Aosta), ; Malcesine (Verona), Veneto ;

(Verona), ; Pico (Frosinone), Lazio ;

(Frosinone), ; Pietramontecorvino (Foggia), Puglia ;

(Foggia), ; Poffabro (Pordenone), Friuli Venezia Giulia ;

(Pordenone), ; Pomponesco (Mantova), Lombardia ;

(Mantova), ; San Giovanni in Marignano (Rimini), Emilia Romagna ;

(Rimini), ; Trivento (Campobasso), Molise ;

(Campobasso), ; Tropea (Vibo Valentia), Calabria ;

(Vibo Valentia), ; Valsinni (Matera), Basilicata.

Questi sono i 20 borghi in gara per ciascuna regione italiana che si contenderanno il titolo di Borgo più bello d’Italia 2021. Nell’edizione del 2019 aveva vinto il borgo di Bobbio, in Emilia Romagna. L’edizione del 2020, invece, era saltata a causa della pandemia.

Per votare il proprio borgo preferito basta andare alla pagina dedicata su Raiplay.

Per ulteriori informazioni sul programma tv: www.rai.it/borgodeiborghi

