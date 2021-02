I borghi sul mare da vedere in inverno. Luoghi romantici e bellissimi dove andare quando fa freddo

I borghi sul mare sono mete ovviamente molto gettonate durante la stagione estiva, ma chi lo ha detto che il mare è bello solo l’estate? Nelle giornate d’inverno le spiagge si svuotano e i borghi sul mare diventano luogo di pace e relax. Una leggera malinconia avvolge questi luoghi incantati rendendoli suggestivi e romantici.

Andare in inverno in un borgo sul mare vuol dire concedersi qualche giorno lontano dalla folla e a contatto con la natura aspra e fascinosa. Questi piccoli borghi diventano un rifugio perfetto per una fuga a due. Cosa c’è di più romantico di ammirare la foga del mare, mentre il vento spira forte, stretti in un dolce abbraccio su di una terrazza?

L’Italia con i suoi oltre 7 mila chilometri di costa vanta innumerevoli località di mare dalla Liguria alla Sicilia dalla Toscana alla Puglia al Veneto. Abbiamo selezionato per voi i borghi sul mare da vedere in inverno più romantici, perfetti per una fuga a due magari a San Valentino.

I borghi sul mare più belli in inverno in Italia

Charles Baudelaire scriveva “uomo libero, sempre caro avrai il mare“, il mare è sinonimo di libertà e di bellezza. E solo in inverno quando non c’è folla i borghi sul mare si mostrano davvero per come sono. Senza la mondanità che maschera il loro spirito autentico di pescatori e guardiani del mare.

L’inverno in Italia sa essere anche dolce e mite, soprattutto al Sud. Non è raro anche in pieno inverno avere temperature quasi primaverili in Sicilia, in Sardegna o in Puglia. Un weekend dunque in un borgo sul mare in inverno non necessariamente significa doversela vedere con il freddo e il maltempo. Sebbene sia proprio quell’aria meno comune a rendere così suggestivo il mare in inverno.

Abbiamo selezionato 10 borghi sul mare più belli in inverno e più romantici dove trascorrere qualche giorno.

Atrani, Campania

Castiglione della Pescaia, Toscana

Cefalù, Sicilia

Dolceacqua, Liguria

Gallipoli, Puglia

Ortona, Abruzzo

Peschici, Puglia

Polignano a mare, Puglia

Sperlonga, Lazio

Castelsardo, Sardegna

Atrani, un piccolo tesoro fra le rocce

In Campania sorge Atrani, una città incantevole incastonata fra le rocce. Piccolo e compatto, il borgo campano vi lascerà senza parole per la sua bellezza unica. Il fascino di Atrani è strettamente legato al mare, ma anche al piccolo fiume che attraversa il paesino e alle luci gialle e calde che la notte colorano le stradine del borgo.

Castiglione della Pescaia, panorama sull’Arcipelago toscano

Questo borgo è molto frequentato d’estate, ma d’inverno rimane un luogo magico e d’impatto. Meravigliosa la balconata con vista su il Giglio, l’Elba e l’Argentario. Passeggiate per le stradine della città, recatevi nel centro storico medievale, visitate il palazzo Centurioni, la Chiesa di Santa Maria del Giglio e il maestoso ed imponente Castello.

Cefalù, la più romantica della Sicilia

In Sicilia sorge Cefalù, uno dei borghi più romantici d’Italia. Passeggiate in una serata d’inverno, mano per la mano, visitate il Duomo, osservate i palazzi, le stradine, passate sotto l’arco della Porta Marina e ammirate il mare blu. Infine, attraversate il paese ed arrivate alla Rocca per ammirare il romantico panorama.

Dolceacqua e le quattro tele di Monet

Il pittore impressionista Monet rimase stregato da Dolceacqua a tal punto da renderla protagonista di alcune delle sue innumerevoli opere. Il Maestro dell’impressionismo ha raffigurato il borgo in quattro tele. Dolceacqua è talmente magnetica ed incantevole che anche solo vederla in foto fa sognare. Non dimenticate di concedervi qualche peccato di gola: il Rosso Rubino del Rossese di Dolce acqua, vino doc e d’eccellenza di questa terra.

Gallipoli, la “Città Bella”

Mare cristallino, tramonti rosso fuoco e un centro storico di straordinaria levatura artistica e culturale. Gallipoli affascina per la sua bellezza naturale e per i suoi tesori barocchi: la Basilica di Sant’Agata, la Chiesa di Santa Maria della Purità e la Chiesa di San Francesco d’Assisi.

Ortona e il Castello sul mare

In provincia di Chieti, sorge Ortona, città di cultura, arte e mare. Visitate il maestoso Castello Aragonese, le fontane, la Cattedrale storica di San Tommaso Apostolo. Ortona regala fantastiche emozioni grazie ai paesaggi incantevoli e ai panorami mozzafiato. Degustate le fantastiche alici all’ortonese e le nevole di Ortona.

Peschici, la macchia bianca del Gargano

In provincia di Foggia, adagiata su un poggio del Parco del Gargano, sorge Peschici. Definita la “macchia bianca” del Gargano, Peschici attrae inevitabilmente per le casette bianche, le scalette, i cortili e gli archi. Perdetevi nelle stradine del borgo e ammirate i palazzi dei Borboni, degli Asburgo, degli Aragonesi e degli Angioini.

Polignano a mare, sole e belle giornate tutto l’anno

La città pugliese sorge maestosa sulle rocce a strapiombo sul mare blu dell’Adriatico. Il borgo in provincia di Bari si contraddistingue per il raffinato centro storico, per i panorami meravigliosi, per le stradine bianche e per il mare cristallino. Polignano a mare, riconosciuta Bandiera Blu dall’Unione Europea, è la metà invernale ideale per chi ama le giornate di sole e il caldo anche d’inverno. Assaporate i piatti tipici a base di pesce e godetevi un panzarotto caldo seduti sulla piccola spiaggetta.

Sperlonga e la Grotta di Tiberio

In provincia di Latina, sorge Sperlonga, meta ideale per chi ama il mare anche d’inverno. Il borgo si contraddistingue per le case bianche candide che spuntano delicate a picco sul mare e per gli oliveti che ricordano i tempi antichi. Visitate la Grotta di Tiberio, ammirate la bellezza della natura e bagnate i piedi nell’acqua cristallina.

Castelsardo, il medioevo in Sardegna

Castelsardo è uno dei borghi più belli d’Italia, ma in estate a meno che amiate la folla non è certo una destinazione romantica. In inverno invece cambia totalmente faccia offrendo la sua bellezza mozzafiato in un incantevole silenzio. Castelardo è un borgo medioevale con le testimonianze storiche ancora perfettamente conservate come il suo spettacolare Castello dei Doria che domina il golfo. E poi la vista sul mare: nelle giornate limpide si vede perfino la Corsica.

A cura di Chiara Scrimieri e Cinzia Zadro