Oggi, 2 febbraio è stato il giorno della Candelora in Italia. Negli Stati Uniti, invece, è stato il Giorno della Marmotta. Una ricorrenza diventata popolare in tutto il mondo grazie al film con Bill Murray e Andi McDowell “Ricomincio da capo“, titolo originale in italiano poi ribattezzato “Il Giorno della Marmotta” (“Groundhog Day” in inglese).

In questo giorno, all’alba, nella cittadina di Punxsutawney in Pennsylvania, la marmotta Phil viene svegliata per dare le sue previsioni sulla durata dell’inverno e l’arrivo della primavera. Se una volta fatta uscire dalla sua tana la marmotta Phil vede a sua ombra l’inverno sarà ancora lungo, altrimenti mancherà poco all’arrivo della primavera.

Giorno della Marmotta 2021: le previsioni di Phil

Alle 7.25 di questa mattina, martedì 2 febbraio, i componenti dell’Inner Circle di Phil hanno svegliato la marmotta al Gobbler’s Knob di Punxsutawney, in Pennsylvania. Come da tradizione, Phil è stato svegliato al suo letargo per dare le previsioni sulla durata dell’inverno.

Quest’anno, contrariamente al 2020, avremo ancora 6 settimane di inverno. Phil, infatti, ha visto la sua ombra.

